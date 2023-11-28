В Днепре активизировались догхантеры: яд за два часа «свалил» 70-килограммового алабая

В Днепре из-за яда умер пес.

На Парусе в Днепре активизировались догхантеры. Об этом сообщила днепрянка Кристина, чей любимец умер из-за разбросанного на массиве яда. Женщина утверждает, что полностью здоровый пес «угас» буквально за два часа.

Снова началось отравление собак! Сегодня погибла часть семьи, собака моего ребенка, по имени Бой, породы алабай, 3,5 года. Здоровый пес в прямом и переносном смысле, за 70 кг веса, – рассказывает женщина.

Пса сразу после первых симптомов отравления отвели к ветеринару, но это не спасло собаку.

Кристина отметила, что яд разбросали возле школы №143 — район Красного камня, а именно — ближе к котельной. Там в последний раз гулял Бой перед тем, как ему внезапно стало плохо.

После прогулки хозяйка вместе с собакой пошла домой, она поела, а через пол часа начались конвульсии и судороги.

Кончилось все смертью, мучительной, все это не передать словами. 1-2 часа и здорового пса не стало, – рассказывает женщина.

Как спасти свою собаку от догхантеров?

Во время прогулки со своим любимцем следует всегда держать его на поводке, даже если это проверенная территория, где нет угроз. Оставшиеся без присмотра собаки могут найти спрятанные для них «закладки» с ядом. К сожалению, пока нет эффективного противодействия догхантерам, ведь они действуют анонимно и поймать их будет тяжело.

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