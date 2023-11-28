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Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)

Сегодня 21:59
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В Днепре заметили синичку-казачку.

Новости Днепра про Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)

Снять на камеру интересную птицу удалось днепрянину Юрию Мухину, который уже не впервые публикует интересные фотографии животных и пернатых созданий.

КЛАССИКА. Портреты усатой синицы. Чего не хватает? Днепр. Октябрь 2023 года, — пишет днепрянин.

Из-за того, что у клюва синички две черные полосы, кажется, что она имеет роскошные казацкие усы. Комментаторы считают, что птичке осталось дать трубку в рот и сало, и она будет как настоящая атаманиха.

Чем могут питаться синички?

Заметим, что синички действительно питаются салом. Это самый лучший деликатес для таких птичек. Этот продукт заменяет животную пищу, ведь летом они питаются насекомыми. Также они могут питаться пшеном, измельченной кукурузой, семенами конопли и льна, сорняков, пшеница, овес, овсяными хлопьями, семенами тыквы, арбузов, дынь.

Категорически нельзя давать синичкам, да и другим птичкам, хлеб. Он забивает желудок пернатых, из-за чего те болеют.

Новости Днепра про Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)

Новости Днепра про Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)

Напомним, в центре Днепра заметили черно-бурую лису. Вероятно, животное домашнее, ведь этот вид в Украине не водится в дикой природе. Все чернобурки живут либо на зверофермах, либо с людьми, как домашние питомцы.

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Новости Днепра про Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)Русский

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