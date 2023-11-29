Готуйте свічки: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть електроенергію

Підготуйтеся!

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі вимикатимуть електроенергію.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Оранжева: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51-70, 72-84 (парні);

пров. В’ячеслава Тютіна: 1-4, 5А, 6-12, 14-16, 18, 20;

вул. Гавриленка: 8-А;

просп. Олександра Поля: 90, 98.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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