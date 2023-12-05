Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернут

В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернут

Сегодня 13:56
просмотров

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернут

Сегодня, 5 декабря, в Днепре и пригороде многие дома остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал». 

Так, из-за течения водопровода на ул. Левка Лукьяненко, 25 прекращено водоснабжение:

  • ул. Левка Лукьяненко от ул. Паторжинского до ул. Архитектора О. Петрова.

А в связи с проведением аварийных работ без воды остались:

  • ул. Украинская (с. Александровка),
  • ул. Опытная (с. Александровка),
  • ул. П. Яцыка, 2-6,
  • ул. Кислородная, 4-6,
  • ул. Большая,
  • ул. Яготинская,
  • ул. Ягджиева,
  • ул. Южномашевская,
  • ул. Уткина,
  • ул. Кульчева,
  • ул. Галася,
  • ул. Новопартизанская,
  • пер. Конюхова,
  • пер. Будника,
  • пер. Адамчика,
  • пер. Смирнова,
  • пер. Комарова,
  • пос. Чапли,
  • ул. Сухой Яр.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, также прекращено водоснабжение некоторых домов на проспекте Яворницкого и площади Вокзальной. О причине читайте здесь.

Обновлено: также прекращено водоснабжение:

Новости Днепра про В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернут

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернутРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию
Новости Днепра
Сегодня 18:15
В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.

На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор
Новости Днепра
Сегодня 16:50
На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Этот рекорд посвящен особенному дню и нашим защитникам и защитницам!

В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные
Новости Днепра
Сегодня 15:35
В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные

В медучреждения Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие…

С Днепропетровщины в Карпаты с 17 декабря будет курсировать прямой поезд: какие цены
Новости Днепра
Сегодня 15:03
С Днепропетровщины в Карпаты с 17 декабря будет курсировать прямой поезд: какие цены

Из Кривого Рога можно добраться до Карпат.

Последние новости

Будет сразу три елки: в Днепре раскрыли планы на Новый Год
Будет сразу три елки: в Днепре раскрыли планы на Новый Год

В Днепре раскрыли планы на Новый Год.

Сегодня 18:34
5
просмотров
В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию
В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.

Сегодня 18:15
6
просмотров
Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков
Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.

Сегодня 17:46
5
просмотров
Кто из жителей Днепра может получить 100 тыс от государства: что для этого нужно
Кто из жителей Днепра может получить 100 тыс от государства: что для этого нужно

В Украине работает программа, в рамках которой неработающие граждане могут получить беспроцентный кредит на три года на открытие своего бизнеса. Называется программа «Рука допомоги». Она активно работала до начала полномасштабного вторжения, а после на несколько месяцев была прекращена. Сейчас же…

Сегодня 17:30
3
просмотров
Осколки пробили все средства защиты: в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик
Осколки пробили все средства защиты: в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик

Мужчина сейчас в больнице.

Сегодня 17:12
6
просмотров
На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор
На Днепропетровщине установили необычный национальный рекорд: при чем здесь автобусы и трактор

Этот рекорд посвящен особенному дню и нашим защитникам и защитницам!

Сегодня 16:50
5
просмотров
На Днепре начал появляться первый лед (ФОТО)
На Днепре начал появляться первый лед (ФОТО)

В Днепре одноименная река возле яхт-клуба Сич взялась льдом.

Сегодня 16:42
2
просмотров
Жители Днепра жалуются на автомобильного «Плюшкина»: завалил старыми машинами пол района
Жители Днепра жалуются на автомобильного «Плюшкина»: завалил старыми машинами пол района

В Днепре завелся автомобильный "Плюшкин".

Сегодня 16:03
4
просмотров
В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные
В больницу Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные

В медучреждения Днепра все чаще доставляют воинов, которых покусали дикие животные. Это могут быть грызуны, лисы, а еще – бродячие кошки и собаки.

Сегодня 15:35
5
просмотров
С Днепропетровщины в Карпаты с 17 декабря будет курсировать прямой поезд: какие цены
С Днепропетровщины в Карпаты с 17 декабря будет курсировать прямой поезд: какие цены

Из Кривого Рога можно добраться до Карпат.

Сегодня 15:03
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх