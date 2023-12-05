В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернут

Сегодня, 5 декабря, в Днепре и пригороде многие дома остались без воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, из-за течения водопровода на ул. Левка Лукьяненко, 25 прекращено водоснабжение:
А в связи с проведением аварийных работ без воды остались:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, также прекращено водоснабжение некоторых домов на проспекте Яворницкого и площади Вокзальной. О причине читайте здесь.
Обновлено: также прекращено водоснабжение:
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