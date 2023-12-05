В Днепре и пригороде десятки домов остались без воды: причина и когда вернут

В Украине работает программа, в рамках которой неработающие граждане могут получить беспроцентный кредит на три года на открытие своего бизнеса. Называется программа «Рука допомоги». Она активно работала до начала полномасштабного вторжения, а после на несколько месяцев была прекращена. Сейчас же…

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