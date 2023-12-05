В Кривом Роге девушка заморила голодом многих животных: брала на передержку, чтобы заработать деньги

Бедные животные...

В Кривом Роге 24-летняя девушка заморила голодом многих животных, которых брала на передержку.

Как сообщает местное издание “На часі. Кривой Рог”, произошло это в общежитии в Металлургическом районе города. Соседи девушки стали жаловаться на трупный запах. Глава ОСМД помогла открыть дверь в комнату, а там обнаружили трупы многих животных в клетках и переносках. В основном это были котики.

Отмечается, что остатки животных нашли также в канализационных трубах и даже в холодильнике.

Известно, что девушка брала у волонтеров животных на передержку, за что получала деньги, но результат такой заботы вы можете увидеть на видео.

Кадры 18+!!!

Также в помещении жильцы обнаружили живых собачку и котиков.

На место вызвали полицию, правоохранители задокументировали этот факт и будут выяснять все детали.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара.

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