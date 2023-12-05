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  • Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

Сегодня 12:57
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С начала полномасштабного вторжения жители Украины могут свободно купить военные облигации и заработать денег. Суть таких облигаций в том, что покупая бумаги человек дает государству взаймы средства, а получает их обратно с процентами. Таким образом украинцы уже заработали 44,8 млн грн. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новости Днепра про Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как можно купить военную облигацию, сколько она стоит и какую годовую прибыль может дать.

«Каждая облигация – это оружие и техника для наших защитников. Покупая их вы даете государству взаймы и обратно получаете свои деньги с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете. Украинцы уже получили более 44,8 млн грн прибыли от покупки военных облигаций в «Дії», — написал в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

Как купить облигацию

Чтобы купить военные облигации в «Дії» важно иметь ID-паспорт, который будет отображаться в приложении. Без него купить бумаги будет невозможно. После авторизации в «Дії» нужно выбрать пункт меню «Военные облигации», затем – выбрать облигацию и количество, которое хотите купить.

Под каждым видом облигаций указан период, на который их можно купить и процентная ставка.

После покупки нужно будет подписать несколько договоров с помощью «Дія. Підпис» и оплатить с карты.

Через год деньги с процентами вернуться на карту «єПідтримка», поэтому при покупке бумаг нужно указать ее номер.

Перед покупкой облигации стоит внимательно изучить условия банков-партнеров. Каждый предлагает разные суммы дохода и детали транзакции, а также количество документов, которые необходимо подписать. На одобрения заявки на покупку уходит до 5 минут времени.

«Дія» не продает облигации, приложение лишь помогает их купить у партнеров, являясь посредническим звеном.

Новости Днепра про Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

После покупки в течение трех дней облигация появится в приложении, а пользователю придет извещение от банка-партнера о том, что он, во-первых, купил военную облигацию, а во-вторых – она теперь хранится в этом банке.

Чтобы иметь возможность сделать покупку — необходимо обновить приложение до последней версии.

Сколько стоит облигация

Средняя стоимость военной облигации – от 900 до 1000 грн. Максимальная годовая прибыль может составить от 11 до 16%. С полученной процентной ставки не нужно платить налог. Например, украинец купил 10 облигаций по цене 1002 грн за одну, то есть отдал 10,2 тыс грн. Через год он получит 11,6 тыс грн. Таким образом можно заработать 1,3 тыс грн.

Какие есть облигации и какие виды облигаций бывают

Военные облигации бывают двух видов – дисконтные – они краткосрочные, продаются по цене ниже номинальной, и выгода от их покупки составляет разницу между стоимостью бумаги на рынке и ценой, за которую они были куплены. Например, облигация на рынке оценивается в 1 тыс грн, а купить ее можно за 970, когда придет срок погашения, то инвестор заработает на ней всего 30 грн.

Также бывают купонные или долгосрочные облигации. По ним выплачиваются проценты, а срок их выкупа составляет от года до полутора. Чем больше срок – тем выше процентная ставка.

Новости Днепра про Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

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В «Дії» облигации имеют название оккупированных городов, также там указана дата выплаты – сразу понятно, когда деньги будут возвращены на карту.

Сейчас в «Дії» можно купить облигации под названием «Евпатория», «Симферополь», «Ялта», «Новая Каховка», «Севастополь».

 

 

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Новости Днепра про Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкцияРусский

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