В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара

В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.

Историю пушистой рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Кошку Дашу нашли на пустыре. Неравнодушные люди подобрали беднягу и отнесли в ближайшую ветклинику. Врач, первым осмотревший животное, сказал, что у него есть опухоли молочных желез и якобы нужно срочно делать операцию. Как отмечает волонтер, ветеринар это сделал без предварительной диагностики, анализов и других необходимых процедур, предшествующих хирургическому вмешательству.

Также животному удалили часть здоровых зубов.

Сразу после операции, животное еще под наркозом отдали людям, которые его нашли. Впрочем, четвероногой становилось все хуже. Днепряне отказались от кошки, как от умирающей. Сейчас Дашей занимается зооприют.

Почти неделю животное не ело из-за нестерпимой боли, ведь половина его тела разрезана, а во рту гниют десны после удаления зубов. Помочь бедняге можно, но процесс лечения будет длительным и дорогим. Вероятно, нужно делать повторные операции.

Волонтер не хочет бросать животное на произвол судьбы, поэтому просит неравнодушных днепрян помочь финансово.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішки Даринки”

Детальнее ТУТ.

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