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  • В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара

Сегодня 10:36
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В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара

Историю пушистой рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Кошку Дашу нашли на пустыре. Неравнодушные люди подобрали беднягу и отнесли в ближайшую ветклинику. Врач, первым осмотревший животное, сказал, что у него есть опухоли молочных желез и якобы нужно срочно делать операцию. Как отмечает волонтер, ветеринар это сделал без предварительной диагностики, анализов и других необходимых процедур, предшествующих хирургическому вмешательству.

Также животному удалили часть здоровых зубов.

Сразу после операции, животное еще под наркозом отдали людям, которые его нашли. Впрочем, четвероногой становилось все хуже. Днепряне отказались от кошки, как от умирающей. Сейчас Дашей занимается зооприют.

Почти неделю животное не ело из-за нестерпимой боли, ведь половина его тела разрезана, а во рту гниют десны после удаления зубов. Помочь бедняге можно, но процесс лечения будет длительным и дорогим. Вероятно, нужно делать повторные операции.

Волонтер не хочет бросать животное на произвол судьбы, поэтому просит неравнодушных днепрян помочь финансово.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для кішки Даринки”

Детальнее ТУТ. 

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