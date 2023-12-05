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  • У Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося величезне “озеро”: що відомо

У Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося величезне “озеро”: що відомо

Сьогодні 09:42
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Комунальні служби вже почали ремонтні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося величезне

Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького утворилося величезне “озеро”.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як з’ясувалося, прорвало трубу водопостачання. На місці комунальні служби вже почали ремонтні роботи.

Чи будуть обмежувати подачу води у будинки, що поруч, поки не повідомляли!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО).

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