У Дніпрі на проспекті Яворницького утворилося величезне “озеро”: що відомо

Комунальні служби вже почали ремонтні роботи.

Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького утворилося величезне “озеро”.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як з’ясувалося, прорвало трубу водопостачання. На місці комунальні служби вже почали ремонтні роботи.

Чи будуть обмежувати подачу води у будинки, що поруч, поки не повідомляли!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО).

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