У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі та передмісті багато будинків залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, через течію водопроводу на вул. Левка Лукʼяненка, 25 припинено водопостачання:

вул. Левка Лукʼяненка від вул. Паторжинського до вул. архітектора О. Петрова.

А у зв’язку з проведенням аварійних робіт без води залишилися:

вул. Українська (с. Олександрівка),

вул. Дослідна (с. Олександрівка),

вул. П. Яцика, 2-6,

вул. Киснева, 4-6,

вул. Велика,

вул. Яготинська,

вул. Ягджиєва,

вул. Південмашівська,

вул. Уткіна,

вул. Кульчева,

вул. Галася,

вул. Новопартизанська,

пров. Конюхова,

пров. Будника,

пров. Адамчика,

пров. Смирнова,

пров. М. Комарова,

сел. Чаплі,

вул. Сухий Яр.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, також припинено водопостачання деяких будинків на проспекті Яворницького та площі Вокзальній. Про причину читайте тут.

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