Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернуть

У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернуть

Сьогодні 13:56
просмотров

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернуть

Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі та передмісті багато будинків залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, через течію водопроводу на вул. Левка Лукʼяненка, 25 припинено водопостачання:

  • вул. Левка Лукʼяненка від вул. Паторжинського до вул. архітектора О. Петрова.

А у зв’язку з проведенням аварійних робіт без води залишилися:

  • вул. Українська (с. Олександрівка),
  • вул. Дослідна (с. Олександрівка),
  • вул. П. Яцика, 2-6,
  • вул. Киснева, 4-6,
  • вул. Велика,
  • вул. Яготинська,
  • вул. Ягджиєва,
  • вул. Південмашівська,
  • вул. Уткіна,
  • вул. Кульчева,
  • вул. Галася,
  • вул. Новопартизанська,
  • пров. Конюхова,
  • пров. Будника,
  • пров. Адамчика,
  • пров. Смирнова,
  • пров. М. Комарова,
  • сел. Чаплі,
  • вул. Сухий Яр.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, також припинено водопостачання деяких будинків на проспекті Яворницького та площі Вокзальній. Про причину читайте тут.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернутьУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі чоловік намагався винести з “Епіцентру” товарів на 15000 грн
Новини Дніпра
Сьогодні 11:55
У Кривому Розі чоловік намагався винести з “Епіцентру” товарів на 15000 грн

Днями у Кривому Розі чоловік намагався винести з "Епіцентру" товарів…

У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити гроші
Новини Дніпра
Сьогодні 10:59
У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити гроші

Бідолашні тварини...

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти
Новини Дніпра
Сьогодні 08:51
На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти

Потрібна ваша допомога!

В одному із міст Дніпропетровщини анонсували вибухи: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 07:54
В одному із міст Дніпропетровщини анонсували вибухи: деталі

Без паніки - все під контролем!

Наверх