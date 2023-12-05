Сайт Дніпра
Новини У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернуть
У Дніпрі та передмісті десятки будинків залишилися без води: причина та коли повернуть
Зробіть вдома запаси питної та технічної води!
Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі та передмісті багато будинків залишилися без води.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, через течію водопроводу на вул. Левка Лукʼяненка, 25 припинено водопостачання:
вул. Левка Лукʼяненка від вул. Паторжинського до вул. архітектора О. Петрова.
А у зв’язку з проведенням аварійних робіт без води залишилися:
вул. Українська (с. Олександрівка),
вул. Дослідна (с. Олександрівка),
вул. П. Яцика, 2-6,
вул. Киснева, 4-6,
вул. Велика,
вул. Яготинська,
вул. Ягджиєва,
вул. Південмашівська,
вул. Уткіна,
вул. Кульчева,
вул. Галася,
вул. Новопартизанська,
пров. Конюхова,
пров. Будника,
пров. Адамчика,
пров. Смирнова,
пров. М. Комарова,
сел. Чаплі,
вул. Сухий Яр.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, також припинено водопостачання деяких будинків на проспекті Яворницького та площі Вокзальній. Про причину читайте
тут.
Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 11:55
Днями у Кривому Розі чоловік намагався винести з "Епіцентру" товарів…
Новини Дніпра
Сьогодні 10:59
Бідолашні тварини...
Новини Дніпра
Сьогодні 08:51
Потрібна ваша допомога!
Новини Дніпра
Сьогодні 07:54
Без паніки - все під контролем!