В Днепре и области заснежило: в каком состоянии трассы и как работает междугороднее транспортное сообщение

На автодорогах области уже работает 100 единиц техники – коммунальщики расчистили и посыпали около 5 тыс. км дорог государственного и местного значения. Работы продолжаются!
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, все трассы проездные, а междугороднее транспортное сообщение работает по графику.
Прошу водителей и пешеходов быть максимально осторожными, – добавил Лысак.
Отметим, что на улицах Днепра также работает спецтранспорт – водителей просят пропускать его и парковать машины в соответствии с правилами. А лучше – без необходимости не выезжать в город на собственных авто, а пользоваться общественным транспортом!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупредили о двойной опасности: ураганный ветер и скользко.
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Будьте осторожны!
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