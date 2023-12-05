В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

В Днепре в техническом музее «Машины Времени» планируют открыть выставку, посвященную Всемирному дню детского телевидения и радиовещания.
На ней жители и гости города смогут увидеть телевизионное оборудование 1980-х-2000-х годов, а также редкую передвижную телевизионную студию AJOKI.
Об этом сообщили на странице музея в Facebook.
Отмечается, что телевизионная студия пробудет в музее «Машины Времени» до весны.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков.
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