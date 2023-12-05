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В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Сегодня 18:15
просмотров

Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.

Новости Днепра про В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

В Днепре в техническом музее «Машины Времени» планируют открыть выставку, посвященную Всемирному дню детского телевидения и радиовещания.

На ней жители и гости города смогут увидеть телевизионное оборудование 1980-х-2000-х годов, а также редкую передвижную телевизионную студию AJOKI.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Отмечается, что телевизионная студия пробудет в музее «Машины Времени» до весны.

Новости Днепра про В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Новости Днепра про В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Новости Днепра про В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков.

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