В Днепре в одном из музеев можно будет увидеть редкую передвижную телевизионную студию

Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.

В Днепре в техническом музее «Машины Времени» планируют открыть выставку, посвященную Всемирному дню детского телевидения и радиовещания.

На ней жители и гости города смогут увидеть телевизионное оборудование 1980-х-2000-х годов, а также редкую передвижную телевизионную студию AJOKI.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Отмечается, что телевизионная студия пробудет в музее «Машины Времени» до весны.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: