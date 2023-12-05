У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

У Дніпрі в технічному музеї «Машини Часу» планують відкрити виставку, присвячену до Всесвітнього дня дитячого телебачення та радіомовлення.
На ній мешканці та гості міста зможуть побачити телевізійне обладнання 1980-х-2000-х років, а також – рідкісну пересувну телевізійну студію AJOKI.
Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.
Зазначається, що телевізійна студія пробуде у музеї “Машини Часу” до весни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі змінять назву ще понад 50 вулиць та провулків.
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Александра Лучка
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