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  • У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

Сьогодні 18:15
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Таких телевізійних студій було виготовлено небагато - близько 200.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

У Дніпрі в технічному музеї «Машини Часу» планують відкрити виставку, присвячену до Всесвітнього дня дитячого телебачення та радіомовлення.

На ній мешканці та гості міста зможуть побачити телевізійне обладнання 1980-х-2000-х років, а також – рідкісну пересувну телевізійну студію AJOKI.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

Зазначається, що телевізійна студія пробуде у музеї “Машини Часу” до весни.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студію

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі змінять назву ще понад 50 вулиць та провулків.

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Новости Днепра про У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студіюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в одному із музеїв можна буде побачити рідкісну пересувну телевізійну студіюРусский

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