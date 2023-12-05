В Днепре заметили собаку-курьера (ВИДЕО)

На улицах Днепра встретили собаку-курьера.

В одном из районов Днепра заметили собачку, которая несла в зубах пакет с каким-то товаром. Животное не бродило по улице, не было растерянным, а куда-то целенаправленно бежало. Горожане предположили, что собака несет кому-то «заказ», поэтому прозвали четырехлапого курьером. Днепряне шутят, что работникам известных сервисов доставки следует обратить внимание на конкурента и не расслабляться.

Следует заметить, что собака в ошейнике, поэтому у нее есть хозяин. Вероятно, именно ему пес нес куда-то «заказ».

В сети опубликовали видео с собачкой.

Напомним, ранее в Никополе заметили одинокого барана. Животное разгуливало по улицам без хозяина. За день четвероногого заметили в разных районах города. Никопольцы предполагают, что баран сбежал от фермеров, которые собирались его пустить на шашлык. Люди боятся, что кто-то поймает животное и обидит.

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