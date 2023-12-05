Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.

Еще 54 улицы изменят свое название. Все они сейчас имеют имя, связанное с колониальной или имперской политикой СССР и России. На этот раз избавятся от улиц Астраханской, Адлерской, Первомайской, Робкоровской и Ульянова. На карте города появятся улицы Александра Олеся, Хлебная или переулок Дедов или Невидайла.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

улица 9 Января – улица Двойная (Соборный район); улица Адлерская – улица Щедрика (Самарский район); улица Акмолинская – улица Садоводства (Соборный район); улица Актюбинская – улица Актобинская (Чечеловский район); переулок Анжерский – переулок Аккерманский (Шевченковский район); улица Астраханская – улица Виктора Гошкевича (Шевченковский район); улица Батайская – улица Величковская (Чечевский район); улица Берсеновская – улица Надпорожная (Самарский район); улица Бехтерева – улица Даниила Самойловича (Самарский район); переулок Белозерский – переулок Пашковский (Новокодакский район); улица Бобруйская – улица Кузьмы Котова (Чечевский район); переулок Валуйский – переулок Невидайла (Новокодакский район); улица Волго-Донская – улица Бесконечная (АНД район); улица Волочаевская – улица Тирсова (АНД район); улица Волховская – улица Давида Бурлюка (Чечеловский район); улица Вяземская – улица Бужская (Индустриальный район); улица Двинская – улица Хлебная (Новокодакский район); переулок Двинский – переулок Хлебный (Новокодакский район); переулок Дербентский – переулок Эриха-Лясоты (Самарский район); переулок Ижорский – переулок Нагорный (Центральный район); улица Иркутская – улица Павла Громницкого (Индустриальный район); улица Камская – улица Юрия Ясногора (Соборный район); переулок Камский – переулок Дедов (Соборный район); улица Каменногорская – улица Андреевская (Новокодакский район); улица Карельская – улица Лычковская (Индустриальный район); улица Кузбасская – улица Ефима Павловского (Индустриальный район); улица Курильская – улица Тимошевская (Новокодакский район); улица Майкопская – улица Федора Панка (Шевченковский район); улица Нагатинская – улица Археологическая (Самарский район); улица Немировича-Данченко – улица Александра Данченко (Самарский район); переулок Новомосковский – переулок Артельный (Индустриальный район); улица Новороссийская – улица Рыночная (АНД район); улица Новосибирская – улица Николая Стасюка (Индустриальный район); улица Обоянская – улица Александра Олеся (АНД район); улица Омская – улица Дмитрия Бортянского (Новокодакский район); улица Орловская – улица Орловская (Новокодакский, Чечеловский районы); переулок Павлодарский – переулок Староновый (Шевченковский район); улица Первомайская – улица Николая Винграновского (Новокодакский район); переулок Первомайский – переулок Винграновского (Новокодакский район); улица Северодвинская – улица Медведевская (АНД район); улица Ржевская – улица Пражская (Шевченковский район); улица Робкоровская – улица Юрия Лисняка (АНД район); улица Семипалатинская – улица Семейская (АНД район); переулок Семипалатинский – переулок Семейский (АНД район); улица Серпуховская – улица Фредерика Шопена (Шевченковский район); улица Смоленская – улица Григория Бораковского (Индустриальный район); улица Собинова – улица Павла Вирского (АНД район); улица Сормовская – улица Ольвийская (АНД район); улица Сочинская – улица Лазурная (Новокодакский район); улица Ставропольская – улица Старостепова (Чечеловский, Новокодакский районы); улица Толобухина – улица Николая Невидайло (Новокодакский район); улица Угличская – улица Староукраинская (АНД район); улица Ульянова – улица Ульяновская (Центральный район); улица Уссурийская – улица Щербаковская (Новокодакский район).

Заметим, что за это решение еще предстоит проголосовать депутаты горсовета, поэтому возможны изменения. К примеру, ранее чиновники решили отложить переименование проспекта Гагарина. В проекте топоним был, а в конечном документе его убрали.

Новые названия должны быть утверждены во время ближайшей сессии горсовета.

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