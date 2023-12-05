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  • Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

Сегодня 17:46
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В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.

Новости Днепра про Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

Еще 54 улицы изменят свое название. Все они сейчас имеют имя, связанное с колониальной или имперской политикой СССР и России. На этот раз избавятся от улиц Астраханской, Адлерской, Первомайской, Робкоровской и Ульянова. На карте города появятся улицы Александра Олеся, Хлебная или переулок Дедов или Невидайла.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

  1. улица 9 Января – улица Двойная (Соборный район);
  2. улица Адлерская – улица Щедрика (Самарский район);
  3. улица Акмолинская – улица Садоводства (Соборный район);
  4. улица Актюбинская – улица Актобинская (Чечеловский район);
  5. переулок Анжерский – переулок Аккерманский (Шевченковский район);
  6. улица Астраханская – улица Виктора Гошкевича (Шевченковский район);
  7. улица Батайская – улица Величковская (Чечевский район);
  8. улица Берсеновская – улица Надпорожная (Самарский район);
  9. улица Бехтерева – улица Даниила Самойловича (Самарский район);
  10. переулок Белозерский – переулок Пашковский (Новокодакский район);
  11. улица Бобруйская – улица Кузьмы Котова (Чечевский район);
  12. переулок Валуйский – переулок Невидайла (Новокодакский район);
  13. улица Волго-Донская – улица Бесконечная (АНД район);
  14. улица Волочаевская – улица Тирсова (АНД район);
  15. улица Волховская – улица Давида Бурлюка (Чечеловский район);
  16. улица Вяземская – улица Бужская (Индустриальный район);
  17. улица Двинская – улица Хлебная (Новокодакский район);
  18. переулок Двинский – переулок Хлебный (Новокодакский район);
  19. переулок Дербентский – переулок Эриха-Лясоты (Самарский район);
  20. переулок Ижорский – переулок Нагорный (Центральный район);
  21. улица Иркутская – улица Павла Громницкого (Индустриальный район);
  22. улица Камская – улица Юрия Ясногора (Соборный район);
  23. переулок Камский – переулок Дедов (Соборный район);
  24. улица Каменногорская – улица Андреевская (Новокодакский район);
  25. улица Карельская – улица Лычковская (Индустриальный район);
  26. улица Кузбасская – улица Ефима Павловского (Индустриальный район);
  27. улица Курильская – улица Тимошевская (Новокодакский район);
  28. улица Майкопская – улица Федора Панка (Шевченковский район);
  29. улица Нагатинская – улица Археологическая (Самарский район);
  30. улица Немировича-Данченко – улица Александра Данченко (Самарский район);
  31. переулок Новомосковский – переулок Артельный (Индустриальный район);
  32. улица Новороссийская – улица Рыночная (АНД район);
  33. улица Новосибирская – улица Николая Стасюка (Индустриальный район);
  34. улица Обоянская – улица Александра Олеся (АНД район);
  35. улица Омская – улица Дмитрия Бортянского (Новокодакский район);
  36. улица Орловская – улица Орловская (Новокодакский, Чечеловский районы);
  37. переулок Павлодарский – переулок Староновый (Шевченковский район);
  38. улица Первомайская – улица Николая Винграновского (Новокодакский район);
  39. переулок Первомайский – переулок Винграновского (Новокодакский район);
  40. улица Северодвинская – улица Медведевская (АНД район);
  41. улица Ржевская – улица Пражская (Шевченковский район);
  42. улица Робкоровская – улица Юрия Лисняка (АНД район);
  43. улица Семипалатинская – улица Семейская (АНД район);
  44. переулок Семипалатинский – переулок Семейский (АНД район);
  45. улица Серпуховская – улица Фредерика Шопена (Шевченковский район);
  46. улица Смоленская – улица Григория Бораковского (Индустриальный район);
  47. улица Собинова – улица Павла Вирского (АНД район);
  48. улица Сормовская – улица Ольвийская (АНД район);
  49. улица Сочинская – улица Лазурная (Новокодакский район);
  50. улица Ставропольская – улица Старостепова (Чечеловский, Новокодакский районы);
  51. улица Толобухина – улица Николая Невидайло (Новокодакский район);
  52. улица Угличская – улица Староукраинская (АНД район);
  53. улица Ульянова – улица Ульяновская (Центральный район);
  54. улица Уссурийская – улица Щербаковская (Новокодакский район).

Заметим, что за это решение еще предстоит проголосовать депутаты горсовета, поэтому возможны изменения. К примеру, ранее чиновники решили отложить переименование проспекта Гагарина. В проекте топоним был, а в конечном документе его убрали.

Новые названия должны быть утверждены во время ближайшей сессии горсовета.

Новости Днепра про Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

Новости Днепра про Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

Новости Днепра про Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков

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Новости Днепра про Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулковУкраїнська Новости Днепра про Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулковРусский

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