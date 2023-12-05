Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков
Дедов, Хлебный и Александра Олеся: в Днепре изменят название еще более 50 улиц и переулков
Сегодня 17:46
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В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.
Еще 54 улицы изменят свое название. Все они сейчас имеют имя, связанное с колониальной или имперской политикой СССР и России. На этот раз избавятся от улиц Астраханской, Адлерской, Первомайской, Робкоровской и Ульянова. На карте города появятся улицы Александра Олеся, Хлебная или переулок Дедов или Невидайла.
Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
улица 9 Января – улица Двойная (Соборный район);
улица Адлерская – улица Щедрика (Самарский район);
улица Акмолинская – улица Садоводства (Соборный район);
улица Актюбинская – улица Актобинская (Чечеловский район);
улица Серпуховская – улица Фредерика Шопена (Шевченковский район);
улица Смоленская – улица Григория Бораковского (Индустриальный район);
улица Собинова – улица Павла Вирского (АНД район);
улица Сормовская – улица Ольвийская (АНД район);
улица Сочинская – улица Лазурная (Новокодакский район);
улица Ставропольская – улица Старостепова (Чечеловский, Новокодакский районы);
улица Толобухина – улица Николая Невидайло (Новокодакский район);
улица Угличская – улица Староукраинская (АНД район);
улица Ульянова – улица Ульяновская (Центральный район);
улица Уссурийская – улица Щербаковская (Новокодакский район).
Заметим, что за это решение еще предстоит проголосовать депутаты горсовета, поэтому возможны изменения. К примеру, ранее чиновники решили отложить переименование проспекта Гагарина. В проекте топоним был, а в конечном документе его убрали.
Новые названия должны быть утверждены во время ближайшей сессии горсовета.
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