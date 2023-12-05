Дідів, Хлібний та Олександра Олеся: у Дніпрі змінять назву ще понад 50 вулиць та провулків

У Дніпрі збираються перейменувати ще 54 вулиці та провулки.

Ще 54 вулиці змінять свою назву. Усі вони зараз мають ім’я пов’язане з колоніальною або імперською політикою СРСР та Росії. Цього разу позбавляться вулиць Астраханської, Адлерської, Першотравневої, Робкорівської та Ульянова. Натомість на карті міста з’являться вулиці Олександра Олеся, Хлібна або провулок Дідів чи Невидайла.

Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

вулиця 9 Січня – вулиця Подвійна (Соборний район); вулиця Адлерська – вулиця Щедрика (Самарський район); вулиця Акмолинська – вулиця Садівництва (Соборний район); вулиця Актюбінська – вулиця Актобинська (Чечелівський район); провулок Анжерський – провулок Аккерманський (Шевченківський район); вулиця Астраханська – вулиця Віктора Гошкевича (Шевченківський район); вулиця Батайська – вулиця Величківська (Чечелівський район); вулиця Берсенівська – вулиця Надпоріжна (Самарський район); вулиця Бехтерева – вулиця Данила Самойловича (Самарський район); провулок Білозерський – провулок Пашківський (Новокодацький район); вулиця Бобруйська – вулиця Кузьми Котова (Чечелівський район); провулок Валуйський – провулок Невидайла (Новокодацький район); вулиця Волго-Донська – вулиця Безкінечна (АНД район); вулиця Волочаєвська – вулиця Тирсова (АНД район); вулиця Волховська – вулиця Давида Бурлюка (Чечелівський район); вулиця Вяземська – вулиця Бузька (Індустріальний район); вулиця Двінська – вулиця Хлібна (Новокодацький район); провулок Двінський – провулок Хлібний (Новокодацький район); провулок Дербентський – провулок Еріха-Лясоти (Самарський район); провулок Іжорський – провулок Нагірний (Центральний район); вулиця Іркутська – вулиця Павла Громницького (Індустріальний район); вулиця Камська – вулиця Юрія Ясногора (Соборний район); провулок Камський – провулок Дідів (Соборний район); вулиця Кам’яногірська – вулиця Андріївська (Новокодацький район); вулиця Карельська – вулиця Личківська (Індустріальний район); вулиця Кузбаська – вулиця Юхима Павловського (Індустріальний район); вулиця Курильська – вулиця Тимошівська (Новокодацький район); вулиця Майкопська – вулиця Федора Панка (Шевченківський район); вулиця Нагатинська – вулиця Археологічна (Самарський район); вулиця Немировича-Данченка – вулиця Олександра Данченка (Самарський район); провулок Новомосковський – провулок Артільний (Індустріальний район); вулиця Новоросійська – вулиця Ринкова (АНД район); вулиця Новосибірська – вулиця Миколи Стасюка (Індустріальний район); вулиця Обоянська – вулиця Олександра Олеся (АНД район); вулиця Омська – вулиця Дмитра Бортянського (Новокодацький район); вулиця Орловська – вулиця Орлівська (Новокодацький, Чечелівський райони); провулок Павлодарський – провулок Староновий (Шевченківський район); вулиця Першотравнева – вулиця Миколи Вінграновського (Новокодацький район); провулок Першотравневий – провулок Вінграновського (Новокодацький район); вулиця Північнодвінська – вулиця Ведмедівська (АНД район); вулиця Ржевська – вулиця Празька (Шевченківський район); вулиця Робкорівська – вулиця Юрія Лісняка (АНД район); вулиця Семипалатинська – вулиця Семейська (АНД район); провулок Семипалатинський – провулок Семейський (АНД район); вулиця Серпуховська – вулиця Фредеріка Шопена (Шевченківський район); вулиця Смоленська – вулиця Григорія Бораковського (Індустріальний район); вулиця Собінова – вулиця Павла Вірського (АНД район); вулиця Сормовська – вулиця Ольвійська (АНД район); вулиця Сочинська – вулиця Лазурна (Новокодацький район); вулиця Ставропольська – вулиця Старостепова (Чечелівський, Новокодацький райони); вулиця Толобухіна – вулиця Миколи Невидайла (Новокодацький район); вулиця Углицька – вулиця Староукраїнська (АНД район); вулиця Ульянова – вулиця Ульянівська (Центральний район); вулиця Уссурійська – вулиця Щербаківська (Новокодацький район).

Зауважимо, що за це рішення ще мають проголосувати депутати міськради, тому можливі зміни. До прикладу, раніше посадовці вирішили відкласти перейменування проспекту Гагаріна. У проєкті топонім був, а у кінцевому документі його прибрали.

Нові назви мають затвердити під час найближчої сесії міськради.

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