Дідів, Хлібний та Олександра Олеся: у Дніпрі змінять назву ще понад 50 вулиць та провулків
Дідів, Хлібний та Олександра Олеся: у Дніпрі змінять назву ще понад 50 вулиць та провулків
Сьогодні 17:46
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У Дніпрі збираються перейменувати ще 54 вулиці та провулки.
Ще 54 вулиці змінять свою назву. Усі вони зараз мають ім’я пов’язане з колоніальною або імперською політикою СРСР та Росії. Цього разу позбавляться вулиць Астраханської, Адлерської, Першотравневої, Робкорівської та Ульянова. Натомість на карті міста з’являться вулиці Олександра Олеся, Хлібна або провулок Дідів чи Невидайла.
Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
вулиця 9 Січня – вулиця Подвійна (Соборний район);
вулиця Адлерська – вулиця Щедрика (Самарський район);
вулиця Акмолинська – вулиця Садівництва (Соборний район);
вулиця Актюбінська – вулиця Актобинська (Чечелівський район);
вулиця Серпуховська – вулиця Фредеріка Шопена (Шевченківський район);
вулиця Смоленська – вулиця Григорія Бораковського (Індустріальний район);
вулиця Собінова – вулиця Павла Вірського (АНД район);
вулиця Сормовська – вулиця Ольвійська (АНД район);
вулиця Сочинська – вулиця Лазурна (Новокодацький район);
вулиця Ставропольська – вулиця Старостепова (Чечелівський, Новокодацький райони);
вулиця Толобухіна – вулиця Миколи Невидайла (Новокодацький район);
вулиця Углицька – вулиця Староукраїнська (АНД район);
вулиця Ульянова – вулиця Ульянівська (Центральний район);
вулиця Уссурійська – вулиця Щербаківська (Новокодацький район).
Зауважимо, що за це рішення ще мають проголосувати депутати міськради, тому можливі зміни. До прикладу, раніше посадовці вирішили відкласти перейменування проспекту Гагаріна. У проєкті топонім був, а у кінцевому документі його прибрали.
Нові назви мають затвердити під час найближчої сесії міськради.
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