У Кривому Розі чоловік намагався винести з “Епіцентру” товарів на 15000 грн

Днями у Кривому Розі чоловік намагався винести з "Епіцентру" товарів на 15000 гривень.

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.

Зазначається, що охорона магазину побачила через камери спостереження, що чоловік щось кладе у рюкзак. Персонал магазину за допомогою «тривожної кнопки» викликав поліцію охорони.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони “запросили” чоловіка поспілкуватися. Він почав говорити, що рюкзак йому нібито підкинула охорона магазину.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Пізніше зловмисник все ж зізнався, що рюкзак належить йому. У ньому копи виявили крадені речі на суму близько 15000 грн.

Далі справою чоловіка будуть займатися слідчі.

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