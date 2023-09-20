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  • Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назви

Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назви

Сьогодні 14:36
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У Дніпрі перейменували ще 49 вулиць.

Новости Днепра про Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назви

Під час чергової сесії міськради 20 вересня перейменували ще 49 вулиць у рамках дерусифікації. 

До цього стало відомо про скасування перейменування проспекту Гагаріна та ще однієї вулиці, але 49 топонімів все ж змінили свою назву. Частина вулиць отримала найменування, які пов’язані з абстрактними поняттями та містами України, які постраждали від російської агресії. До прикладу, вулиця Грознецька стала Гуляйпільською. 

  • Вул. Анапська (Самарський р-н) відтепер вул. Світлодарська.
  • Вул. Арзамаська (Новокодацький р-н) — вул. Торговиця.
  • Вул. Архангельська (АНД р-н) — вул. Іркліївська.
  • Вул. Бурденка (Шевченківський р-н) — вул. Томаківська.
  • Пров. Бурденка (Шевченківський р-н) — пров. Томаківський.
  • Вул. Верещагіна (Індустріальний р-н) — вул. Базавлуцька.
  • Пров. Виборзький (Чечелівський р-н) — пров. Фінський.
  • Вул. Грозненська (Новокодацький р-н) — вул. Гуляйпільська.
  • Вул. Денисова (Шевченківський р-н) — вул. Тритузнянська.
  • Пров. Денисова (Шевченківський р-н) — пров. Тритузнянський.
  • Вул. Донська (Чечелівський, Шевченківський р-ни) — вул. Домотканська.
  • Вул. Забайкальська (Новокодацький -р-н) — вул. Омельницька.
  • Вул. Ізмайлівська (Чечелівський р-н) — вул. Ізмаїльська.
  • Вул. Калузька (Шевченківський р-н) — вул. Вроцлавська.
  • Вул. Кисловодська (Шевченківський р-н) — вул. Бузька.
  • Вул. Коккінакі (Новокодацький р-н) — вул. Йосипівська.
  • Вул. Кренкеля (Самарський р-н) — вул. Паперова.
  • Вул. Курська (Самарський р-н) — вул. Містечкова.
  • Вул. Таймирська (Самарський р-н) — вул. Ратушна.
  • Пров. Олександра Блока (Шевченківський р-н) — пров. Випадковий.
  • Вул. Новикова-Прибоя (Шевченківський р-н) — вул. Солонянська.
  • Вул. Новочеркаська (АНД р-н) — вул. Переволочанська.
  • Пров. Новочеркаський (АНД р-н) — пров. Переволочанський.
  • Вул. Олександра Матросова (Соборний р-н) — вул. Лиманська.
  • Вул. Олександра Невського (Новокодацький р-н) — вул. Орденоносна.
  • Вул. Осипенко (АНД р-н) — вул. Куренівська.
  • Пров. Осипенко (АНД р-н) — пров. Куренівський.
  • Вул. Панфілова (Соборний р-н) — вул. Попаснянська.
  • Вул. Печорська (Шевченківський р-н) — вул. Пирятинська.
  • Вул. Південноуральська (Новокодацький р-н) — вул. Південнобузька.
  • Пров. Пожарського (Шевченківський р-н) — вул. Муравська.
  • Вул. Пугачова (Шевченківський р-н) — вул. Савурська.
  • Пров. Тайшетський (Новокодацький р-н) — пров. Контрактовий.
  • Вул. Тарана (Новокодацький р-н) – вул. Старшинська.
  • Вул. Фонвізіна (Самарський р-н) — вул. Сотницька.
  • Вул. Чукотська (Новокодацький р-н) — вул. Старої Межі.
  • Пров. Шатурський (АНД р-н) — пров. Сага.
  • Вул. Ярової (Самарський р-н) — вул. Херсонеська.

Деякі з топонімів назвали на честь військових або формувань Сил оборони. 

  • Вул. Курчатова (Центральний, Чечелівський р-ни) — вул. 128-ї Бригади Тероборони.
  • Вул. Нестерова (Чечелівський, Новокодацький р-ни) — вул. Олександра Оксанченка, військового льотчика І класу та Героя України, що загинув у повітряному бою, захищаючи державу.

Деякі названі на честь відомих історичних діячів:

  • Вул. Обручева (Соборний р-н) — вул. Григорія Маркевича, українського літератора і фольклориста.
  • Вул. Романовського (Самарський р-н) — вул. Князя Вітовта.
  • Вул. Шолохова (АНД р-н) — вул. Степана Рудницького, основопорядника української фізичної, політичної та військової географії.
  • Вул. Щукіна (АНД р-н) — вул. Роберта Лісовського, українського графіка.
  • Пров. Обручева (Соборний р-н) — пров. Маркевича.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у Дніпрі дерусифікували вже понад 250 вулиць та провулків.

Крім цього, у Дніпрі сквер на Слобожанському у Дніпрі тепер носитиме ім’я відомого актора Олексія Хільського.

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Новости Днепра про Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назвиУкраїнська

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