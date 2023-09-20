Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назви
Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назви
Сьогодні 14:36
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У Дніпрі перейменували ще 49 вулиць.
Під час чергової сесії міськради 20 вересня перейменували ще 49 вулиць у рамках дерусифікації.
До цього стало відомо про скасування перейменування проспекту Гагаріна та ще однієї вулиці, але 49 топонімів все ж змінили свою назву. Частина вулиць отримала найменування, які пов’язані з абстрактними поняттями та містами України, які постраждали від російської агресії. До прикладу, вулиця Грознецька стала Гуляйпільською.
Вул. Анапська (Самарський р-н) відтепер вул. Світлодарська.
Вул. Арзамаська (Новокодацький р-н) — вул. Торговиця.
Вул. Архангельська (АНД р-н) — вул. Іркліївська.
Вул. Бурденка (Шевченківський р-н) — вул. Томаківська.
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