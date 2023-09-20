Проспект Гагаріна залишили, але 49 вулиць Дніпра перейменували: що означають нові назви

У Дніпрі перейменували ще 49 вулиць.

Під час чергової сесії міськради 20 вересня перейменували ще 49 вулиць у рамках дерусифікації.

До цього стало відомо про скасування перейменування проспекту Гагаріна та ще однієї вулиці, але 49 топонімів все ж змінили свою назву. Частина вулиць отримала найменування, які пов’язані з абстрактними поняттями та містами України, які постраждали від російської агресії. До прикладу, вулиця Грознецька стала Гуляйпільською.

Вул. Анапська (Самарський р-н) відтепер вул. Світлодарська.

Вул. Арзамаська (Новокодацький р-н) — вул. Торговиця.

Вул. Архангельська (АНД р-н) — вул. Іркліївська.

Вул. Бурденка (Шевченківський р-н) — вул. Томаківська.

Пров. Бурденка (Шевченківський р-н) — пров. Томаківський.

Вул. Верещагіна (Індустріальний р-н) — вул. Базавлуцька.

Пров. Виборзький (Чечелівський р-н) — пров. Фінський.

Вул. Грозненська (Новокодацький р-н) — вул. Гуляйпільська.

Вул. Денисова (Шевченківський р-н) — вул. Тритузнянська.

Пров. Денисова (Шевченківський р-н) — пров. Тритузнянський.

Вул. Донська (Чечелівський, Шевченківський р-ни) — вул. Домотканська.

Вул. Забайкальська (Новокодацький -р-н) — вул. Омельницька.

Вул. Ізмайлівська (Чечелівський р-н) — вул. Ізмаїльська.

Вул. Калузька (Шевченківський р-н) — вул. Вроцлавська.

Вул. Кисловодська (Шевченківський р-н) — вул. Бузька.

Вул. Коккінакі (Новокодацький р-н) — вул. Йосипівська.

Вул. Кренкеля (Самарський р-н) — вул. Паперова.

Вул. Курська (Самарський р-н) — вул. Містечкова.

Вул. Таймирська (Самарський р-н) — вул. Ратушна.

Пров. Олександра Блока (Шевченківський р-н) — пров. Випадковий.

Вул. Новикова-Прибоя (Шевченківський р-н) — вул. Солонянська.

Вул. Новочеркаська (АНД р-н) — вул. Переволочанська.

Пров. Новочеркаський (АНД р-н) — пров. Переволочанський.

Вул. Олександра Матросова (Соборний р-н) — вул. Лиманська.

Вул. Олександра Невського (Новокодацький р-н) — вул. Орденоносна.

Вул. Осипенко (АНД р-н) — вул. Куренівська.

Пров. Осипенко (АНД р-н) — пров. Куренівський.

Вул. Панфілова (Соборний р-н) — вул. Попаснянська.

Вул. Печорська (Шевченківський р-н) — вул. Пирятинська.

Вул. Південноуральська (Новокодацький р-н) — вул. Південнобузька.

Пров. Пожарського (Шевченківський р-н) — вул. Муравська.

Вул. Пугачова (Шевченківський р-н) — вул. Савурська.

Пров. Тайшетський (Новокодацький р-н) — пров. Контрактовий.

Вул. Тарана (Новокодацький р-н) – вул. Старшинська.

Вул. Фонвізіна (Самарський р-н) — вул. Сотницька.

Вул. Чукотська (Новокодацький р-н) — вул. Старої Межі.

Пров. Шатурський (АНД р-н) — пров. Сага.

Вул. Ярової (Самарський р-н) — вул. Херсонеська.

Деякі з топонімів назвали на честь військових або формувань Сил оборони.

Вул. Курчатова (Центральний, Чечелівський р-ни) — вул. 128-ї Бригади Тероборони.

Вул. Нестерова (Чечелівський, Новокодацький р-ни) — вул. Олександра Оксанченка, військового льотчика І класу та Героя України, що загинув у повітряному бою, захищаючи державу.

Деякі названі на честь відомих історичних діячів:

Вул. Обручева (Соборний р-н) — вул. Григорія Маркевича, українського літератора і фольклориста.

Вул. Романовського (Самарський р-н) — вул. Князя Вітовта.

Вул. Шолохова (АНД р-н) — вул. Степана Рудницького, основопорядника української фізичної, політичної та військової географії.

Вул. Щукіна (АНД р-н) — вул. Роберта Лісовського, українського графіка.

Пров. Обручева (Соборний р-н) — пров. Маркевича.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у Дніпрі дерусифікували вже понад 250 вулиць та провулків.

Крім цього, у Дніпрі сквер на Слобожанському у Дніпрі тепер носитиме ім’я відомого актора Олексія Хільського.

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