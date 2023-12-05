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Два тижні холоду: у ботсаду в Дніпрі дивом врятували рідкісні рослини

Сьогодні 12:23
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Ботсад у Дніпрі ледь пережив перші тижні холодної погоди.

Новости Днепра про Два тижні холоду: у ботсаду в Дніпрі дивом врятували рідкісні рослини

У Ботанічному саду ДНУ ім. Олеся Гончара ростуть унікальні рослини. Особливо працівники установи пишаються оранжереєю, де цілий рік квітнуть деякі тропічні квіти та кущі. Втім усі вони потребують цілодобового догляду та тепла.

Як розповів директор ботанічного саду Анатолій Кабар на своїй Facebook-сторінці, перші два тижні після похолодання були важкими для оранжереї, адже ще не увімкнули централізоване опалення, тож працівникам довелося гріти рослини усіма підручними засобами. 

Ми нарешті пережили ці дві жахливі неділі до початку включення централізованого опалення, коли гріли наші теплиці та оранжереї усім чим могли, від генераторів до печей, щоб підтримати необхідний режим. Чисельні нічні чергування. Тепловий режим нормалізується. Рослини будуть вдячні! Звісно, якби могли говорити. Дякую усім нашим “хлопцям” за цей хрест. І керівництву, що залишилось небайдужим, сприяючи розв’язанню проблеми. А також небайдужим, що нам допомогли. Але залишаємося звісно напоготові до наступних викликів, – прокоментував ситуацію Анатолій Кабар. 

Наразі в оранжереї квітнуть мушмула японська або еріоботрія, локва та буггенвілія.

Новости Днепра про Два тижні холоду: у ботсаду в Дніпрі дивом врятували рідкісні рослини

Нагадаємо, раніше в ботсаду анонсували єдину робочу суботу в грудні. Зауважимо, що відвідати експозиційну оранжерею можна лише на вихідних, тож по суті це єдиний шанс туди потрапити найближчим часом. 

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Новости Днепра про Два тижні холоду: у ботсаду в Дніпрі дивом врятували рідкісні рослиниУкраїнська

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