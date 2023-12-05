Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Две недели холода: в ботсаду в Днепре чудом спасли редкие растения

Сегодня 12:23
просмотров

Ботсад в Днепре едва пережил первые недели холодной погоды.

Новости Днепра про Две недели холода: в ботсаду в Днепре чудом спасли редкие растения

В Ботаническом саду ДНУ им. Олеся Гончара растут уникальные растения. Особенно работники учреждения гордятся оранжереей, где круглогодично цветут некоторые тропические цветы и кустарники. Впрочем, все они нуждаются в круглосуточном уходе и тепле.

Как рассказал директор ботанического сада Анатолий Кабар на своей Facebook-странице, первые две недели после похолодания были тяжелыми для оранжереи, ведь еще не включили централизованное отопление, поэтому работникам пришлось греть растения всеми подручными средствами.

Мы, наконец, пережили эти два ужасных воскресенья до начала включения централизованного отопления, когда грели наши теплицы и оранжереи всем чем могли, от генераторов до печей, чтобы поддержать необходимый режим. Многочисленные ночные дежурства. Тепловой режим нормализуется. Растения будут благодарны! Конечно, если бы могли говорить. Спасибо всем нашим «ребятам» за этот крест. И руководству, которое осталось неравнодушным, способствуя решению проблемы. А также небезразличным, что нам помогли. Но остаемся, конечно, готовы к следующим вызовам, — прокомментировал ситуацию Анатолий Кабар.

Сейчас в оранжерее цветут мушмула японская или эриоботрия, локва и буггенвилия.

Новости Днепра про Две недели холода: в ботсаду в Днепре чудом спасли редкие растения

Напомним, ранее в ботсаду анонсировали единственную рабочую субботу в декабре. Заметим, что посетить экспозиционную оранжерею можно только на выходных, так что по сути это единственный шанс туда попасть в ближайшее время.

Читайте также:

Новости Днепра про Две недели холода: в ботсаду в Днепре чудом спасли редкие растенияУкраїнська Новости Днепра про Две недели холода: в ботсаду в Днепре чудом спасли редкие растенияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Эксдиректор профтеха на Днепропетровщине растратил 1,3 млн. бюджетных средств
Новости Днепра
Сегодня 13:09
Эксдиректор профтеха на Днепропетровщине растратил 1,3 млн. бюджетных средств

Директора профтехучилища из Днепропетровщины будут судить за растрату бюджетных средств.

Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 12:57
Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

С начала полномасштабного вторжения жители Украины могут свободно купить военные…

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара
Новости Днепра
Сегодня 10:36
В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара

В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.

В Днепре на проспекте Яворницкого образовалось огромное «озеро»: что известно
Новости Днепра
Сегодня 09:42
В Днепре на проспекте Яворницкого образовалось огромное «озеро»: что известно

Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.

Последние новости

Эксдиректор профтеха на Днепропетровщине растратил 1,3 млн. бюджетных средств
Эксдиректор профтеха на Днепропетровщине растратил 1,3 млн. бюджетных средств

Директора профтехучилища из Днепропетровщины будут судить за растрату бюджетных средств.

Сегодня 13:09
4
просмотров
Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция
Как жителю Днепра купить военную облигацию в «Дії» и сколько при этом можно заработать: инструкция

С начала полномасштабного вторжения жители Украины могут свободно купить военные облигации и заработать денег. Суть таких облигаций в том, что покупая бумаги человек дает государству взаймы средства, а получает их обратно с процентами. Таким образом украинцы уже заработали 44,8 млн…

Сегодня 12:57
4
просмотров
Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети
Rockstar официально представила первый трейлер GTA 6 сразу после его утечки в соцсети

Появился трейлер к игре GTA 6, выход которой запланирован на 2025 год.

Сегодня 11:26
6
просмотров
В Кривом Роге девушка заморила голодом многих животных: брала на передержку, чтобы заработать деньги
В Кривом Роге девушка заморила голодом многих животных: брала на передержку, чтобы заработать деньги

Бедные животные...

Сегодня 10:59
8
просмотров
В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара
В Днепре в помощи нуждается больная кошка, пострадавшая от рук недобросовестного ветеринара

В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.

Сегодня 10:36
5
просмотров
В Украине начали появляться вакансии для работников авиации: связано ли это с открытием аэропорта «Борисполь»
В Украине начали появляться вакансии для работников авиации: связано ли это с открытием аэропорта «Борисполь»

Недавно украинцев обнадежили новостью: в Офисе президента заявили, что планируют открыть аэропорт "Борисполь" еще до окончания войны.

Сегодня 10:00
6
просмотров
В Днепре на проспекте Яворницкого образовалось огромное «озеро»: что известно
В Днепре на проспекте Яворницкого образовалось огромное «озеро»: что известно

Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.

Сегодня 09:42
8
просмотров
На Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девочку: ушла из дома и пропала без вести
На Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девочку: ушла из дома и пропала без вести

Нужна ваша помощь!

Сегодня 08:51
9
просмотров
Погода на 5 декабря: в Днепре будет облачно
Погода на 5 декабря: в Днепре будет облачно

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Жители Днепра разгадывают происхождение «загадочной» башни, появившейся в одном из районов
Жители Днепра разгадывают происхождение «загадочной» башни, появившейся в одном из районов

В Днепре пытаются понять зачем в одном из районов установили башню.

Вчера 22:04
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх