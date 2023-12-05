Две недели холода: в ботсаду в Днепре чудом спасли редкие растения

Ботсад в Днепре едва пережил первые недели холодной погоды.

В Ботаническом саду ДНУ им. Олеся Гончара растут уникальные растения. Особенно работники учреждения гордятся оранжереей, где круглогодично цветут некоторые тропические цветы и кустарники. Впрочем, все они нуждаются в круглосуточном уходе и тепле.

Как рассказал директор ботанического сада Анатолий Кабар на своей Facebook-странице, первые две недели после похолодания были тяжелыми для оранжереи, ведь еще не включили централизованное отопление, поэтому работникам пришлось греть растения всеми подручными средствами.

Мы, наконец, пережили эти два ужасных воскресенья до начала включения централизованного отопления, когда грели наши теплицы и оранжереи всем чем могли, от генераторов до печей, чтобы поддержать необходимый режим. Многочисленные ночные дежурства. Тепловой режим нормализуется. Растения будут благодарны! Конечно, если бы могли говорить. Спасибо всем нашим «ребятам» за этот крест. И руководству, которое осталось неравнодушным, способствуя решению проблемы. А также небезразличным, что нам помогли. Но остаемся, конечно, готовы к следующим вызовам, — прокомментировал ситуацию Анатолий Кабар.

Сейчас в оранжерее цветут мушмула японская или эриоботрия, локва и буггенвилия.

Напомним, ранее в ботсаду анонсировали единственную рабочую субботу в декабре. Заметим, что посетить экспозиционную оранжерею можно только на выходных, так что по сути это единственный шанс туда попасть в ближайшее время.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: