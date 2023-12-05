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  • Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 09:18
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Подробиці нічних пожеж розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні за ніч у Дніпрі сталося кілька пожеж – горіли два авто, будинок та складське приміщення.

Так, о 23:54 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Калинова поблизу багатоповерхівки на тимчасовій зупинці горять два легкових автомобілі – BMW 525IX та Daewoo LANOS.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Вогонь знищив BMW та пошкодив Daewoo LANOS. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м. На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Пізніше до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Богдана Хмельницького – там в одноповерховому складському приміщенні горіло обладнання та продукція на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. Без постраждалих.

Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

А під ранок на лінію “101” повідомили, що на вулиці Незламна на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок. Вогонь охопив дах та перекриття будинку на площі 30 кв. м. Займання ліквідували о 05:34. На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)

Усього до гасіння нічних пожеж залучили 48 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про Неспокійна ніч: у Дніпрі горіли два авто, будинок та величезне складське приміщення (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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