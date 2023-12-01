У ботсаду Дніпра анонсували робочу суботу: коли та що можна буде побачити

Ботанічний сад Дніпровського національного університету - місце, яке дуже люблять відвідувати містяни та гості Дніпра.

Там можна побачити рідкісні рослини та неймовірні природні пейзажі.

Відвідати ботсад можна у будні з 9:00 до 15:00. Але не у всіх є така можливість, тому рятують робочі суботи – найближча планується 23 грудня.

Про це повідомили на сторінці ботанічного саду у Facebook.

Зазначається, що тільки у суботу можна відвідати експозиційну оранжерею – в інші дні вона зачинена.

Виробнича теплиця працює. Тут можна придбати кімнатні рослини. Діють зимові знижки. Експозиційна оранжерея зачинена. Потрапити туди можна лише у дні робочих субот. Найближча планується 23 грудня, – йдеться у повідомленні.

Також у мережі опублікували кілька зимових пейзажів ботсаду:

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