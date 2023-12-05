На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти

Поліція Кам’янського розшукує 15-річну Олесю Литус.
Відомо, що 4 грудня дівчинка пішла з дому у м. Кам’янське та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 161 см, волосся коротке чорне, очі карі. На правій руці вище до плеча є слід, як від порізу
Була одягнена: чорна куртка, червона худі, чорні сапоги по типу берці, чорні штани.
Якщо ви бачили цю дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (096) 586 94 41.
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
Без паніки - все під контролем!
Моторошний випадок стався в Зеленодольську.
У Нікополі весь день спостерігають за самотнім бараном.
Зазначається, що жінка раніше вже намагалася вкоротити собі віку.