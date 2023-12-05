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  • На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти

Сьогодні 08:51
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти

Поліція Кам’янського розшукує 15-річну Олесю Литус.

Відомо, що 4 грудня дівчинка пішла з дому у м. Кам’янське та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Прикмети: зріст 161 см, волосся коротке чорне, очі карі. На правій руці вище до плеча є слід, як від порізу

Була одягнена: чорна куртка, червона худі, чорні сапоги по типу берці, чорні штани.

Якщо ви бачили цю дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (096) 586 94 41.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвістиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвістиРусский

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