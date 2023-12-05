У Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яка постраждала від рук недобросовісного ветеринара

У Дніпрі рятують кішку, якій провели неякісну операцію.

Історію пухнастої розповіла волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Кішку Даринку знайшли на пустирі. Небайдужі люди підібрали бідосю та віднесли у найближчу ветклініку. Лікар, який першим оглянув тварину, сказав, що в неї є пухлини молочних залоз і нібито треба терміново робити операцію. Як зазначає волонтерка, ветеринар це зробив без попередньої діагностики, аналізів та інших необхідних процедур, які передують хірургічному втручанню.

Також тварині видалили частину зубів, які були здоровими.

Відразу після операції, тварину яка ще була під наркозом віддали людям, які її знайшли. Втім чотирилапій ставало все гірше. Дніпряни відмовилися від кішки, як від помираючої. Наразі Даринкою опікується зоопритулок.

Майже тиждень тварина не їла через нестерпний біль, адже половина її тіла розрізана, а в роті гниють десни після видалення зубів. Допомогти бідосі можна, але процес лікування буде тривалим та дорогим. Ймовірно, треба робити повторні операції.

Волонтерка не хоче кидати тварину напризволяще, тому просить небайдужих дніпрян допомогти фінансово.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішки Даринки”

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