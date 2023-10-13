В Днепре угрожали подорвать 32 торговых центра

Вчера, 12 октября, в правоохранительные органы поступило два сообщения о минировании в Днепре. В них было сказано о взрывчатке во всех торговых центрах города.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители проверили 32 объекта – никаких взрывных предметов они не обнаружили.
Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что утром в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно.
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