В Днепре угрожали подорвать 32 торговых центра

"Минеры" снова активизировались.

Вчера, 12 октября, в правоохранительные органы поступило два сообщения о минировании в Днепре. В них было сказано о взрывчатке во всех торговых центрах города.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили 32 объекта – никаких взрывных предметов они не обнаружили.

Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что утром в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно.

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