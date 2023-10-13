Под Днепром 16 спасателей тушили пожар на 200 кв. м (ВИДЕО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Вчера поздно вечером на линию «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилищном секторе на улице Белякова в поселке Обуховка.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что на территории частного домовладения горит одноэтажное хозяйственное сооружение. Площадь возгорания составляет 200 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:41.

В 00:37 возгорание локализовали и в 00:46 ликвидировали.

Огонь уничтожил крышу хозяйственного сооружения, внутреннюю отделку стен, окна и имущество внутри.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупредили о пожарной опасности V класса.

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