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Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет: адреса

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Новости Днепра про Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет: адреса

Сегодня, 13 октября, некоторые жители Днепра останутся без света с 08:00 до 17:00.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 13 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 23, 25;
  • ул. Квартальная: 47;
  • ул. Ивана Франко: 1-13, 13-А, 14-20, 20-А, 21-31 (нечетные), 31-А;
  • ул. Победы 200, 202, 204, 206, 208, 210;
  • пер. Ивана Франко: 1-11 (нечетные), 11-А, 13, 15.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса.

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