Некоторым жителям Днепра сегодня выключат свет: адреса

Сегодня, 13 октября, некоторые жители Днепра останутся без света с 08:00 до 17:00.
Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 13 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области тысячам домов отключат свет с 16 по 20 октября: все адреса.
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Александра Лучка
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