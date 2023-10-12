Днепр возглавил рейтинг городов Украины с самым грязным воздухом

Качество воздуха в Днепре несколько ухудшилось.

По крайней мере, об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского (ЦГО).

По информации специалистов ЦГО, в первом полугодии 2023 зарегистрировано три случая максимального загрязнения (разовая концентрация равна 5 ПДКм.р. и выше) атмосферного воздуха сероводородом в Днепре с концентрацией 0,069 мг/м3 (8,6 ПДКм.р.) в июне.

В 9 городах Украины — Днепр, Каменское, Одесса, Николаев, Киев, Винница, Львов, Запорожье, Луцк уровень загрязнения воздуха по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА) характеризовался как высокий. В 7-ми городах отмечался повышенный уровень загрязнения, в 16-ти

городах – низкий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10 городах наблюдалось снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (за КИЗА), наиболее заметное – в Каменском, Кривом Роге, Одессе, Черновцах. В 8 городах страны уровень загрязнения несколько повысился, больше всего – в Виннице, Запорожье.

Как объясняют специалисты, высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен в большинстве своем значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ.

Отметим, что в 2022 году Днепр был на третьем месте, а Кривой Рог на шестом. Каменское стабильно находится на 2 строчке.

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