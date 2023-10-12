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Дніпро очолив рейтинг міст України з найбруднішим повітрям

Сьогодні 21:11
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Якість повітря у Дніпрі дещо погіршилася.

Новости Днепра про Дніпро очолив рейтинг міст України з найбруднішим повітрям

Принаймні про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневского (ЦГО).

За інформацією фахівців ЦГО, у першому півріччі 2023 зареєстровано три випадки максимального забруднення (разова концентрація дорівнює 5 ГДКм.р. і вище) атмосферного повітря сірководнем у Дніпрі з концентрацією 0,069 мг/м3 (8,6 ГДКм.р.) у червні. 

У 9-ми містах України – Дніпро, Кам’янське, Одеса, Миколаїв, Київ, Вінниця, Львів, Запоріжжя, Луцьк рівень забруднення повітря за комплексним індексом забруднення атмосфери (КІЗА) характеризувався як високий. У 7-ми містах відмічався підвищений рівень забруднення, у 16-ти
містах – низький.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року у 10-ти містах спостерігалось зниження рівня забруднення атмосферного повітря (за КІЗА), найбільш помітне – у Кам’янському, Кривому Розі, Одесі, Чернівцях. У 8-ми містах країни рівень забруднення дещо підвищився, найбільше – у Вінниці, Запоріжжі.

Як пояснюють фахівці, високий рівень забруднення повітря був обумовлений здебільшого значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин.

Зазначимо, що у 2022 Дніпро був на третьому місці, а Кривий Ріг на шостому. Кам’янське стабільно перебуває на 2 сходинці. 

Новости Днепра про Дніпро очолив рейтинг міст України з найбруднішим повітрям

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