У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Дніпряни неабияк злякалися.

Сьогодні, 12 жовтня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу.

“Хмара” білого диму кілька хвилин висіла у повітрі в районі скверу Хільського.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Як пізніше з’ясувалося, на проспекті на ходу задимілася автівка.

На щастя, транспортний засіб не загорівся. Рятувальників на місце події не викликали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку.

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