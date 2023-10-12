У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Сьогодні, 12 жовтня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу.
“Хмара” білого диму кілька хвилин висіла у повітрі в районі скверу Хільського.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Як пізніше з’ясувалося, на проспекті на ходу задимілася автівка.
На щастя, транспортний засіб не загорівся. Рятувальників на місце події не викликали.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку.
Читайте також:
Автор:
На одному із маршрутів дніпряни просять збільшити кількість автобусів.
У Дніпрі на 12 кварталі з'явився новий сквер.
Штучний інтелект здатний не тільки допомогти в пошуку інформації, написанні…
У Дніпрі вилучили величезну партію контрафактних цигарок.