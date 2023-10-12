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  • У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Сьогодні 15:09
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Дніпряни неабияк злякалися.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Сьогодні, 12 жовтня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу.

“Хмара” білого диму кілька хвилин висіла у повітрі в районі скверу Хільського.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Як пізніше з’ясувалося, на проспекті на ходу задимілася автівка.

На щастя, транспортний засіб не загорівся. Рятувальників на місце події не викликали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у Соборному районі спалахнула пожежа на 100 кв. м: дим було видно здалеку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталосяУкраїнська

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