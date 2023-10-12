Мешканці Дніпра просять збільшити кількість автобусів в години пік

Про це йдеться у петиції, яку розмістили дніпряни.
Мова йде про автобус №33, який курсує з вулиці Василя Кука до площі Вокзальної. Це досить протяжний маршрут – 16,4 км. Наразі транспорт їздить з інтервалом 22 хвилини. За словами авторки петиції Олени Королькової, є проблеми з кількістю автобусів у пікові години.
Є необхідність збільшення кількості транспортних засобів на маршруті № 33 вранці та ввечері для працюючих жителів міста, – пише авторка петиції Олена Королькова.
Схема маршруту:
Петиція з’явилася 11 жовтня і станом на зараз ніхто не залишив свій підпис. Щоб звернення розглянули, треба за 90 днів зібрати 3 тисячі “голосів”.
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