Підприємець з Дніпропетровщини передав на потреби ЗСУ власний літак: “Був моєю мрією”

Підприємець з Дніпропетровщини та співзасновник Monobank Володимир Яценко передав на потреби Збройних сил України власний літак - Л-39 "Альбатрос".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Цей літак був моєю мрією. Військові пілоти мене зрозуміють – той, хто хоч раз відчув його потужність і отримав задоволення від керування, буде дивитись на цивільні літачки трохи поблажливо. Війна внесла свої корективи. Вирішив передати його військовим. А літати обов’язково буду. Після нашої Перемоги! – написав він.

Зазначимо, Володимир Яценко народився у Кам’янському. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Інформаційні системи керування та технології». Довгий час працював у “ПриватБанку” та є співзасновником Monobank.

Після повномасштабного вторгнення росіян Володимир Яценко долучився до волонтерської діяльності та розвитку БПЛА в Дніпрі. Одним із його проєктів є безпілотник “Довбуш Т10”. Минулого року він пропонував 20 млн грн за БПЛА, який сяде на Червоній площі 9 травня.

Додамо: L-39 «Альбатрос» — навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак. У частинах Повітряних сил України L-39 використовують для навчання пілотів.

Читайте також:

Українська

Автор: