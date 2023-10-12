Жители Днепра просят увеличить количество автобусов в час пик

Об этом говорится в петиции, которую разместили днепряне.
Речь идет об автобусе №33, который курсирует с улицы Василия Кука до площади Вокзальной. Это достаточно протяженный маршрут – 16,4 км. Сейчас транспорт ездит с интервалом 22 минуты. По словам автора петиции Елены Корольковой, есть проблемы с количеством автобусов в пиковые часы.
Есть необходимость увеличения количества транспортных средств на маршруте №33 утром и вечером для работающих жителей города, – пишет автор петиции Елена Королькова.
Схема маршрута:
Петиция появилась 11 октября и сейчас никто не оставил свою подпись. Чтобы обращение было рассмотрено, нужно за 90 дней собрать 3 тысячи «голосов».
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