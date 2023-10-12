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  • Движение транспорта затруднено: в Днепре на Поля произошла авария с участием троллейбуса

Движение транспорта затруднено: в Днепре на Поля произошла авария с участием троллейбуса

Сегодня 09:00
просмотров

Троллейбусы временно могут задерживаться!

Новости Днепра про Движение транспорта затруднено: в Днепре на Поля произошла авария с участием троллейбуса

Сегодня, 12 октября, в Днепре на проспекте Александра Поля произошла авария – там не разминулись троллейбус №1 и иномарка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

На этом участке дороги затруднено движение транспорта, кроме того, временно могут задерживаться троллейбусы.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про Движение транспорта затруднено: в Днепре на Поля произошла авария с участием троллейбуса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Калиновой хотят сузить тротуары: зачем.

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