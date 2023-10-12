В Днепре на Калиновой хотят сузить тротуары: зачем

В Днепре планируют сузить тротуары на улице Калиновой.
Причина – проведение работ по строительству кабельной линии.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.
Отмечается, что сузить тротуары на Калиновой должны в районе домов №80-Б и №87-Н. Работы продлятся более двух недель – с 24 октября по 10 ноября 2023 года.
Стоит отметить, что мэр Днепра еще не подписал распоряжение, поэтому оно пока не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре до конца октября перекрыли важную улицу в Шевченковском районе.
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