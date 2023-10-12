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В Днепре сегодня масштабное отключение света: не будет 9 часов

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Новости Днепра про В Днепре сегодня масштабное отключение света: не будет 9 часов

Сегодня, 12 октября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 12 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Агрономичная: 1, 2, 2-А, 3-11, 13-19 (нечетные);
  • ул. Ангарская: 1-14;
  • ул. Астраханская: 1-7, 7-А, 8-22;
  • ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);
  • ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
  • ул. Отрадная: 1, 2, 2-А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10-13;
  • ул. Гладкова: 38-А;
  • ул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (четные);
  • ул. Днепровская: 1-12, 12-А, 13, 13/1, 14-21, 21-А, 22;
  • ул. Эстонская: 1-18, 18-А, 19-24;
  • ул. Казака Мамая: 1, 1-А, 1-Б, 2, 2-А, 3, 5, 5-А, 7, 7-А, 7-Б, 9, 9-А, 11, 11-А, 13 , 13-А, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 19-А, 21, 21-А, 23, 23А, 25, 25-А, 27, 27-А, 29, 29-А , 31, 31-А, 33, 33-А, 33-Б;
  • ул. Константиновская: 1-12, 12-А, 13-16, 18;
  • ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12-А, 13, 14;
  • ул. Макаренко: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Монтажная 1-23, 23-А, 24-48, 48-А, 49-66, 66-А, 67-73;
  • ул. Моцарта: 1–14;
  • ул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;
  • ул. Александры Рындовской: 1-5, 5-А, 6-67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1, 1-В, 3, 5, 7;
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;
  • ул. Победы: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-22, 24-32, 34-54, 54-А, 55-95, 95-А, 96-112, 114-134 (четные), 134 -Б, 136-198 (четные);
  • ул. Печерская: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Привольная: 1, 2-4, 4-А, 5, 7, 7-А, 9-22, 22-А;
  • ул. Августовская: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б, 15, 15-А, 17-29 (нечетные);
  • ул. Серпуховская: 1-14;
  • ул. Солидарная: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные);
  • ул. Софиевская: 18;
  • ул. Старицкого: 3, 5-22;
  • ул. Старова: 1-22;
  • ул. Сурская: 30, 32-39, 39-А, 40-69, 69-А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7;
  • пер. Анжерский: 1, 2, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;
  • пер. Пожарского: 1-7, 7-А, 8, 10-16;
  • пер. Студенческий: 1-15, 17, 19.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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