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Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВО

Сегодня 07:45
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Российские террористы снова атаковали Днепропетровщину.
Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВО

Фото условное.

Так, жители области ночью слышали взрыв – наши защитники из ПВК «Схід» уничтожили вражеский БПЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, оккупанты продолжали бить по Никопольщине – из тяжелой артиллерии обстреляли районный центр и Марганецкую громаду.

В результате повреждены 2 частных дома. Последствия атаки еще уточняются. Предварительно, никто не пострадал.

Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВО

Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВО

Сегодня в Никополе – день траура. За теми, чьи жизнь оборвались из-за ракетного удара по гимназии накануне. Четыре оскверненные нелюдами судьбы… Соболезнования тем, кто потерял самых родных. Нет прощения российским убийцам, – отметил Лысак.

Напомним, вчера россияне ударили по Никополю ракетами. В городе разрушена гимназия, четыре человека погибли.

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Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВОУкраїнська Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВОРусский

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