Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВО

Российские террористы снова атаковали Днепропетровщину.

Так, жители области ночью слышали взрыв – наши защитники из ПВК «Схід» уничтожили вражеский БПЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, оккупанты продолжали бить по Никопольщине – из тяжелой артиллерии обстреляли районный центр и Марганецкую громаду.

В результате повреждены 2 частных дома. Последствия атаки еще уточняются. Предварительно, никто не пострадал.

Сегодня в Никополе – день траура. За теми, чьи жизнь оборвались из-за ракетного удара по гимназии накануне. Четыре оскверненные нелюдами судьбы… Соболезнования тем, кто потерял самых родных. Нет прощения российским убийцам, – отметил Лысак.

Напомним, вчера россияне ударили по Никополю ракетами. В городе разрушена гимназия, четыре человека погибли.

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