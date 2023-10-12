Ночью в Днепропетровской области слышали взрыв: работала ПВО

Так, жители области ночью слышали взрыв – наши защитники из ПВК «Схід» уничтожили вражеский БПЛА.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, оккупанты продолжали бить по Никопольщине – из тяжелой артиллерии обстреляли районный центр и Марганецкую громаду.
В результате повреждены 2 частных дома. Последствия атаки еще уточняются. Предварительно, никто не пострадал.
Сегодня в Никополе – день траура. За теми, чьи жизнь оборвались из-за ракетного удара по гимназии накануне. Четыре оскверненные нелюдами судьбы… Соболезнования тем, кто потерял самых родных. Нет прощения российским убийцам, – отметил Лысак.
Напомним, вчера россияне ударили по Никополю ракетами. В городе разрушена гимназия, четыре человека погибли.
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