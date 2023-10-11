На случай блекаута: археологи Днепра показали уникальные античные светильники

Историки-археологи Днепра показали уникальные старинные светильники, хранящиеся в историческом музее. Музейщики шутят, что эти древние «произведения искусства» помогут в случае возможных блекаутов.
Три прекрасных античных светильника, которые говорят, что надо запасаться альтернативным источником света и тепла перед зимой, — написали на странице отдела археологии ДНЕМ.
Напомним, ранее на Днепропетровщине заметили ядовитый лекарственный цветок, который может остановить сердце.
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