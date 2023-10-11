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  • В Днепре на Котловане «поселились рептилоиды», разнесшие популярную зону отдыха

В Днепре на Котловане «поселились рептилоиды», разнесшие популярную зону отдыха

Сегодня 20:47
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В Днепре вандалы изуродовали популярную зону отдыха.

Новости Днепра про В Днепре на Котловане

На левом берегу, у озера Котлован, неизвестные изуродовали площадку для пляжного волейбола. Местные прозвали их «рептилоидами».

Сезон на Котловане закончился и здесь поселились «рептилоиды», — пишут в сообществе Райончик.

Как отмечают местные, это не в первый раз, когда здесь уродуют зоны отдыха. Днепряне возмущены действиями вандалов.

Хейтеры пляжного волейбола. Ну, значит, в следующем году посетители Котлована обойдутся без этого активного развлечения. Там еще раньше качели оборвали и зачем-то начали разбирать крышу перголы (красивого навеса) – ну, значит, народу она не нужна. Как и бесплатные мангалы со скамейками два-три года назад. Ну, не нужно – значит, не нужно. Желание (или нежелание) народа – закон, отметили в комментариях.

Судя по фото, оборвали сетку для игры в волейбол и оставили кучу мусора.

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Новости Днепра про В Днепре на Котловане

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