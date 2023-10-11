В Днепре на Котловане «поселились рептилоиды», разнесшие популярную зону отдыха

На левом берегу, у озера Котлован, неизвестные изуродовали площадку для пляжного волейбола. Местные прозвали их «рептилоидами».
Сезон на Котловане закончился и здесь поселились «рептилоиды», — пишут в сообществе Райончик.
Как отмечают местные, это не в первый раз, когда здесь уродуют зоны отдыха. Днепряне возмущены действиями вандалов.
Хейтеры пляжного волейбола. Ну, значит, в следующем году посетители Котлована обойдутся без этого активного развлечения. Там еще раньше качели оборвали и зачем-то начали разбирать крышу перголы (красивого навеса) – ну, значит, народу она не нужна. Как и бесплатные мангалы со скамейками два-три года назад. Ну, не нужно – значит, не нужно. Желание (или нежелание) народа – закон, отметили в комментариях.
Судя по фото, оборвали сетку для игры в волейбол и оставили кучу мусора.
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