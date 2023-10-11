На Днепропетровщине продают дом за 10 тысяч гривен: как он выглядит и в чем подвох

В Днепропетровской области продают дом за 10 тысяч гривен.

В Криворожском районе продают дом за смешные деньги. Объявление опубликовано на популярном сайте.

За дом в 42 квадрата в поселке Грушевка просят всего 10 тысяч гривен. Как отмечает нынешний владелец дома, в доме две комнаты. Рядом со зданием 40 соток огорода, которые тоже получит будущий хозяин.

Дом можно использовать как дачу. До ближайшего большого города 10 километров. Рядом есть озеро. Правда, сначала нужно сделать ремонт. Дом построили в 1960 году, поэтому он нуждается в капитальном обновлении. Во дворе есть колодец с водой, электричество (без долгов) и сарай в аварийном состоянии.

Как объясняет хозяин, у него нет сил заниматься этим домом, поэтому он готов отдать его за 10 тысяч гривен.

Надо приложить усилия, поскольку шесть лет никто ею не занимался. Нет желания. Из документов есть техпаспорт на дом. Есть договор купли продажи на предыдущего владельца, — говорится в объявлении.

Судя по фото, дом довольно опрятный, хоть и нуждается в ремонте.

Правда, расположение дома сомнительно. Грушевка находится достаточно близко к постоянно обстреливаемой территории, поэтому это не очень безопасное место для жизни или отдыха. Вероятно, именно поэтому хозяин готов отдать дом за смешные деньги, ведь за такие домики, как этот, вблизи больших городов, обычно просят по несколько тысяч долларов.

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