Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО

Так, мешканці області вночі чули вибух – наші захисники з ПвК “Схід” знищили ворожий БпЛА.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, окупанти продовжували бити по Нікопольщині – з важкої артилерії обстріляли районний центр та Марганецьку громаду.
У результаті пошкоджені 2 приватні будинки. Наслідки атаки ще уточнюються. Попередньо, ніхто не постраждав.
Сьогодні у Нікополі – день жалоби. За тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні. Чотири спаплюжені нелюдами долі…Співчуття тим, хто втратив найрідніших. Немає прощення російським вбивцям, – зазначив Лисак.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Нікополю ракетами. У місті зруйновано гімназію, чотири людини загинули.
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