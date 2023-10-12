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Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО

Сьогодні 07:45
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Російські терористи знову атакували Дніпропетровщину.
Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО

Фото умовне.

Так, мешканці області вночі чули вибух – наші захисники з ПвК “Схід” знищили ворожий БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, окупанти продовжували бити по Нікопольщині – з важкої артилерії обстріляли районний центр та Марганецьку громаду.

У результаті пошкоджені 2 приватні будинки. Наслідки атаки ще уточнюються. Попередньо, ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО

Сьогодні у Нікополі – день жалоби. За тими, чиє життя обірвалося через ракетний удар по гімназії напередодні. Чотири спаплюжені нелюдами долі…Співчуття тим, хто втратив найрідніших. Немає прощення російським вбивцям, – зазначив Лисак.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Нікополю ракетами. У місті зруйновано гімназію, чотири людини загинули.

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