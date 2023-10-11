Кількість загиблих внаслідок удару по гімназії в Нікополі зросла

Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Нікополю.

Станом на 18:35 підрозділами ДСНС з-під завалів будівлі гімназії вивільнено тіло ще однієї людини.

Всього загинули 3 людини, ще 2 – постраждали. За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.

Під завалами, попередньо, перебуває ще 1 людина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці робіт від ДСНС працюють 46 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, що сьогодні вдень ворог завдав удару по будівлі гімназії у Нікополі.

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