Кількість загиблих внаслідок удару по гімназії в Нікополі зросла

Станом на 18:35 підрозділами ДСНС з-під завалів будівлі гімназії вивільнено тіло ще однієї людини.
Всього загинули 3 людини, ще 2 – постраждали. За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.
Під завалами, попередньо, перебуває ще 1 людина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці робіт від ДСНС працюють 46 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, що сьогодні вдень ворог завдав удару по будівлі гімназії у Нікополі.
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