Жителей Днепра и области предупреждают о тройной опасности: берегите себя

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают о тройной опасности.
Так, 12 октября ночью и утром на территории Днепропетровской области на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-5°С. Уровень опасности 1 (желтый), местами 2 (оранжевый). Кроме того, сегодня днем ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый). А 12-15 октября в южной и западной части Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
12 октября: Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12, местами порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°С, днем 15-20°С.
Пожалуйста, в этот период будьте максимально осторожны, берегите себя и одевайтесь потеплее!
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