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Предприниматель с Днепропетровщины передал на нужды ВСУ собственный самолет: «Был моей мечтой»

Сегодня 14:51
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Предприниматель с Днепропетровщины и соучредитель Monobank Владимир Яценко передал на нужды Вооруженных сил Украины свой самолет - Л-39 "Альбатрос".

Новости Днепра про Предприниматель с Днепропетровщины передал на нужды ВСУ собственный самолет:

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Этот самолет был моей мечтой. Военные пилоты меня поймут – тот, кто хоть раз почувствовал его мощность и получил удовольствие от управления, будет смотреть на гражданские самолетики снисходительно. Война внесла свои коррективы. Решил передать его военным. А летать обязательно буду. После нашей Победы! – написал он.

Новости Днепра про Предприниматель с Днепропетровщины передал на нужды ВСУ собственный самолет:

Отметим, Владимир Яценко родился в Каменском. Окончил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара по специальности «Информационные системы управления и технологии». Долгое время работал в «ПриватБанке» и является соучредителем Monobank.

После полномасштабного вторжения россиян Владимир Яценко приобщился к волонтерской деятельности и развитию БПЛА в Днепре. Одним из его проектов является беспилотник «Довбуш Т10». В прошлом году он предлагал 20 млн грн за БПЛА, который сядет на Красной площади 9 мая.

Добавим: L-39 «Альбатрос» — учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. В частях Воздушных сил Украины L-39 используют для обучения пилотов.

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