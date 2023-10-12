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Вуз из Днепра вошел в рейтинг лучших университетов мира

Сегодня 12:29
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Четырнадцать украинских вузов вошли в рейтинг World University Rankings 2024. Среди них один расположен в Днепре.

Новости Днепра про Вуз из Днепра вошел в рейтинг лучших университетов мира

Как отмечается на сайте World University Rankings 2024, университеты оценивали по следующим критериям эффективности:

  • преподавание (29,5%),
  • исследовательская среда (29%),
  • качество исследований (30%),
  • сотрудничество с индустрией (4%)
  • международные перспективы (7,5%)

Традиционно уже восьмой год подряд мировой рейтинг лучших университетов возглавляет Оксфордский университет. За ним Стэнфордский университет, на третьем – Массачусетский технологический институт. Четвертое и пятое место заняли Гарвардский и Кембридский университет соответственно.

В рейтинг также вошли 14 украинских университетов:

  • Сумской государственный университет вошел в 500 лучших вузов.
  • Львовская политехника расположена в позициях 601-800 лучших.
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники, попавший в список 1001–1200.

В список вузов по позициям 1200–1500 вошли:

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
  • Харьковский авиационный институт,
  • Харьковский политехнический институт,
  • Национальный технический университет Украины — КПИ им. Игоря Сикорского,
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,

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