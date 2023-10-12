Вуз из Днепра вошел в рейтинг лучших университетов мира

Четырнадцать украинских вузов вошли в рейтинг World University Rankings 2024. Среди них один расположен в Днепре.

Как отмечается на сайте World University Rankings 2024, университеты оценивали по следующим критериям эффективности:

преподавание (29,5%),

исследовательская среда (29%),

качество исследований (30%),

сотрудничество с индустрией (4%)

международные перспективы (7,5%)

Традиционно уже восьмой год подряд мировой рейтинг лучших университетов возглавляет Оксфордский университет. За ним Стэнфордский университет, на третьем – Массачусетский технологический институт. Четвертое и пятое место заняли Гарвардский и Кембридский университет соответственно.

В рейтинг также вошли 14 украинских университетов:

Сумской государственный университет вошел в 500 лучших вузов.

Львовская политехника расположена в позициях 601-800 лучших.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, попавший в список 1001–1200.

В список вузов по позициям 1200–1500 вошли:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко,

Харьковский авиационный институт,

Харьковский политехнический институт,

Национальный технический университет Украины — КПИ им. Игоря Сикорского,

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,

Читайте также:

Українська Русский

Автор: