Вуз из Днепра вошел в рейтинг лучших университетов мира

Как отмечается на сайте World University Rankings 2024, университеты оценивали по следующим критериям эффективности:
Традиционно уже восьмой год подряд мировой рейтинг лучших университетов возглавляет Оксфордский университет. За ним Стэнфордский университет, на третьем – Массачусетский технологический институт. Четвертое и пятое место заняли Гарвардский и Кембридский университет соответственно.
В рейтинг также вошли 14 украинских университетов:
В список вузов по позициям 1200–1500 вошли:
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