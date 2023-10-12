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Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Сегодня 11:40
просмотров

Новое название, но старые проблемы.

Сквер на Слобожанском проспекте, почти месяц назад переименованный в честь погибшего воина Алексея Хильского, снова страдает от нашествия вандалов. На этот раз досталось детской площадке. По словам днепрян, вероятно, это дело рук несовершеннолетних, которые вместо того, чтобы играть, трощат все вокруг.

«Цветы жизни» раздолбали детскую площадку в сквере Хильского на Слобожанском проспекте, — пишут горожане.

Днепряне возмущены действиями вандалов, особенно сейчас, когда этот сквер носит имя погибшего воина.

Заметим, что раньше площадку обрисовывали и ломали качели. Впрочем, позже бранные надписи вытерли, а зону отдыха починили.

Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспекте

Напомним, ранее вандалы «набросились» на стол для пин-понга: местные возмущены. Кроме этого, у озера Котлован «поселились рептилоиды», которые разнесли популярную зону отдыха.

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Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспектеУкраїнська Новости Днепра про Новое имя, но старые проблемы: в Днепре вандалы крушат сквер на Слобожанском проспектеРусский

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