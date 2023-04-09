Бізнесмен із Дніпра дасть 20 млн грн за БПЛА, який сяде на Червоній площі 9 травня: у РФ відповіли

В Україні оголосили про винагороду для команди, яка посадить безпілотник на Червоній площі під час параду на 9 травня. У РФ відреагували та вигадали своє "змагання".

Днями в Україні оголосили конкурс на БПЛА, який зможе сісти на Червоній площі 9 травня. Таку винагороду запропонував бізнесмен із Дніпра Володимир Яценко.

За його словами, це пропозиція для українських інженерів, які займаються розробкою дронів. Призовий фонд – 20 мільйонів гривень.

Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звісно за допомогою військових, долетить і приземлиться на червоній площі у Москві 9 травня, – написав він.

Одна із умов конкурсу – на крилах повинно бути написане українське гасло. До прикладу, “Слава Україні”. Це для того, щоб можна було відрізнити учасників змагання. Він також запропонував збільшити призовий фонд донатами, що стимулювати українських розробників БПЛА. А сума має бути розділена між виробником та військовими операторами БПЛА.

Активіст та волонтер Сергій Стерненко пообіцяв “докинути зверху нормальний донат”, якщо БПЛА вдасться рознести Мавзолей.

У РФ безглуздо відповіли

У z-пропагандистських телеграм-каналах відповіли на цю ініціативу. В одному із таких пообіцяли дати пляшку лікеру Jägermeister та фірмові шеврони, тому хто спалить центральний офіс “Монобанку”.

Хто їм скаже?

Зазначимо, що в РФ уже падали невідомі дрони, а деякі з них були з українською символікою. А у Москві почали встановлювати системи ППО на дахах адмінбудівель.

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