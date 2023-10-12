В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

Днепряне сильно испугались.

Сегодня, 12 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес.

«Облако» белого дыма несколько минут висело в воздухе в районе сквера Хильского.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Как позже выяснилось, на проспекте на ходу задымился автомобиль.

К счастью, транспортное средство не загорелось. Спасателей на место происшествия не вызывали.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Соборном районе вспыхнул пожар на 100 кв. м: дым был виден издалека.

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