В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

Сегодня, 12 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес.
«Облако» белого дыма несколько минут висело в воздухе в районе сквера Хильского.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Как позже выяснилось, на проспекте на ходу задымился автомобиль.
К счастью, транспортное средство не загорелось. Спасателей на место происшествия не вызывали.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Соборном районе вспыхнул пожар на 100 кв. м: дым был виден издалека.
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