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  • В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

Сегодня 15:09
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Днепряне сильно испугались.

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

Сегодня, 12 октября, в Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес.

«Облако» белого дыма несколько минут висело в воздухе в районе сквера Хильского.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском проспекте заметили странный дымовой занавес: что произошло

Как позже выяснилось, на проспекте на ходу задымился автомобиль.

К счастью, транспортное средство не загорелось. Спасателей на место происшествия не вызывали.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в Соборном районе вспыхнул пожар на 100 кв. м: дым был виден издалека.

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