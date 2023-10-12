В Днепре спорят из-за переименования улицы С. Ковалевской: жители категорически против

В Днепре продолжаются дискуссии вокруг переименования улицы Софии Ковалевской.

Ранее мы уже писали, что в Днепре предлагают переименовать улицу Софии Ковалевской. Полсотни днепрян даже написали обращение в горсовет с просьбой дерусифицировать топоним. Как оказалось, часть жителей улицы против смены названия.

На сайте с петициями появилось обращение, в котором горожане выступают против переименования улицы. Как объясняет автор петиции Мария, тот факт, что София Ковалевская связала свою жизнь с Россией, не означает, что ее нельзя уважать как ученого и человека.

Мы против переименования нашей улицы. Требуем сохранить название улицы Софии Ковалевской. Человек имеет достоинство и заслуживает уважения не по национальной принадлежности, а по своим личным качествам. Софья Васильевна имела силу духа и разум за что безусловно заслуживает уважения. Кроме того, распределять людей по национальности на второй и первый сорт это и есть фашизм, — говорится в тексте обращения.

Далее инициатор петиции ссылается на «Декларацию о государственном суверенитете Украины», где сказано, что все материальные ценности Республики «являются собственностью ее народа, материальной основой суверенитета Республики и используются в целях обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан».

Считаю, что право жить на улице с историческим названием с именем человека, которого мы уважаем, это защищенное законом и нашей волей право. Большинство жителей улицы поддерживают сохранение названия. А то, что этого человека уважают у наших взбалмошных соседей не является основанием не уважать его нам. Там, возможно, Ньютона уважают, теперь же не отменять по этому поводу его законы и гравитацию в кучу, — отмечает Мария.

Мария отмечает, что хотя обмен документов в случае переименования не обязателен, однако многие волнуются по этому поводу.

А добавлять в это сверхтяжелое время людям стрессовых ситуаций это подло и не достойно городского совета нашего замечательного города, — говорится в обращении.

Петиция появилась 11 октября. По состоянию на 12 октября ее подписали всего два человека.

В то же время, как отметил директор Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец, в городской совет было отправлено еще одно обращение от жителей, желающих, чтобы улицу Софии Ковалевской в будущем назвали в честь Ивана Нечуя-Левицкого.

По мнению авторов инициативы, фигура Софии Ковалевской не имеет никакого отношения к Украине, к Днепру в частности, а вот Иван Нечуй-Левицкий – выдающийся украинский писатель.

Кроме того, к инициативе присоединились две общественные организации: Благотворительный фонд «Содействие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде» и Благотворительный фонд «Украинская традиция».

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