У Дніпрі сперечаються через перейменування вулиці С. Ковалевської: деякі містяни категорично проти

У Дніпрі тривають дискусії щодо перейменування вулиці Софії Ковалевської.

Раніше ми уже писали, що у Дніпрі пропонують перейменувати вулицю Софії Ковалевської. Пів сотні дніпрян навіть написали звернення до міськради з проханням дерусифікувати топонім. Як виявилося, частина мешканців вулиці проти зміни назви.

На сайті з петиціями з’явилося звернення, в якому містяни виступають проти перейменування вулиці. Як пояснює авторка петиції Марія, той факт, що Софія Ковалевська пов’язала своє життя з Росією, не означає, що її не можна поважати як науковицю та людину.

Ми проти перейменування нашої вулиці. Вимагаємо зберегти назву вулиця Софії Ковалевської. Людина має гідність і заслуговує на повагу не згідно з національною приналежністю, а згідно з своїми особистими якостями. Софія Василівна мала силу духу та розум за що безумовно заслуговує на повагу. Крім того, розподіляти людей за національністю на другий та перший сорт це і є фашизм, – йдеться у тексті звернення.

Далі ініціаторка петиції посилається на “Декларацію про державний суверенітет України”, де сказано, що всі матеріальні цінності Республіки “є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки й використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян”.

Вважаю, що право жити на вулиці з історичною назвою з ім’ям людини, яку ми поважаємо, це захищене законом і нашою волею право. А більшість мешканців вулиці підтримують збереження назви. А те, що цю людину поважають у наших навіжених сусідів не є підставою не поважати її нам. Там, можливо, Ньютона поважають, то тепер же не відміняти з цього приводу його закони і гравітацію до купи, – зазначає Марія.

Марія зазначає, що хоча обмін документів у разі перейменування не обов’язковий, проте багато хто хвилюється з цього приводу.

А додавати в цей надважкий час людям стресових ситуацій це підло і не є гідним міської ради нашого чудового міста, – йдеться у зверненні.

Петиція з’явилася 11 жовтня. Станом на 12 жовтня її підписало всього дві людини.

Водночас як зазначив директор Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець, до міської ради було відправлено ще одне звернення від мешканців, які бажають, щоб вулицю Софії Ковалевської у майбутньому назвали на честь Івана Нечуя-Левицького.

На думку авторів ініціативи, постать Софії Ковалевської немає ніякого відношення до України, до Дніпра зокрема, а от Іван Нечуй-Левицький – видатний український письменник.

Крім того, до ініціативи приєднались дві громадські організації: Благодійний фонд “Сприяння 25-тій окремій повітряно-десантній січеславській бригаді” та Благодійний фонд “Українська традиція”.

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