Гид на выходные: куда пойти в Днепре 14 и 15 октября

В выходные 14 и 15 октября в Днепре запланировали несколько интересных ивентов.

В эти выходные в Днепре будет царить бабье лето, так что еще можно погулять на улице и насладиться осенним теплом.

Суббота, 14 октября

Как сообщили в департаменте парков и рекреаций, в этот день в Зеленом гае будут праздновать день рождения парка. Когда – с 13 до 20 часов.

Кроме этого, можно пойти в ботсад ДНУ, который тоже будет праздновать свой день рождения. Сотрудники запланировали конкурсы и экскурсии в экспозиционные оранжереи. ТУТ мы подробнее рассказывали о том, что ждет посетителей.

Воскресенье, 15 октября

В сквере Западном проведут праздник выходного дня. Начало в 15.00.

Для тех, кто любит более активный отдых, подготовили экскурсию по каякам. Отправная точка – коса гребного канала на Победе. Подробности можно узнать ТУТ.

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