Гид на выходные: куда пойти в Днепре 14 и 15 октября

В эти выходные в Днепре будет царить бабье лето, так что еще можно погулять на улице и насладиться осенним теплом.
Как сообщили в департаменте парков и рекреаций, в этот день в Зеленом гае будут праздновать день рождения парка. Когда – с 13 до 20 часов.
Кроме этого, можно пойти в ботсад ДНУ, который тоже будет праздновать свой день рождения. Сотрудники запланировали конкурсы и экскурсии в экспозиционные оранжереи. ТУТ мы подробнее рассказывали о том, что ждет посетителей.
В сквере Западном проведут праздник выходного дня. Начало в 15.00.
Для тех, кто любит более активный отдых, подготовили экскурсию по каякам. Отправная точка – коса гребного канала на Победе. Подробности можно узнать ТУТ.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение…
В прокуратуре рассказали, как идет досудебное расследование двух смертей пациентов…
Готовьте теплые вещи!
Городская публичная библиотека была основана в Днепре в 1947 году.…
Шесть локаций на Днепропетровщине признали туристическими магнитами.
В Днепропетровской области на следующей неделе снова запланировано масштабное отключение света.
В прокуратуре рассказали, как идет досудебное расследование двух смертей пациентов в больнице Днепра.
Готовьте теплые вещи!
Городская публичная библиотека была основана в Днепре в 1947 году. За время своего существования она переезжала всего один раз в 2003 году. Если до этого она находилась в доходном доме на центральном проспекте, то после – также переехала в доходный…
83-летний дедушка заблудился в зарослях Каховского водохранилища.
Холодает...
В Днепропетровской области разоблачили новую-старую схему выманивания денег.
После резонансной стрельбы в Днепре МВД пересмотрели алгоритмы действий патрульных.
Получить льготу на оплату стоимости коммунальных услуг могут вдовы погибших военнослужащих из Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!